Reisende erwarten schnelle und reibungslose Abläufe

"Revenge Travel" wird das Phänomen genannt, mit dem verhinderte Reiselustige die durch die Covid-19-Pandemie verlorene Reisezeit nachholen wollen. Auch wenn nach einer langen Durststrecke eine gewisse Erholung im Reise- und Tourismussektor eingetreten ist, ist die Branche noch nicht über den Berg. Sie hat mit Personalmangel zu kämpfen und muss sich neu erfinden. Denn die Art und Weise, wie Menschen reisen, hat sich verändert.

Tourismusunternehmen müssen sich an die neuen Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben der Konsumenten anpassen und in der Lage sein, diese einzigartiger zu erfüllen als jede andere Marke. Gleichzeitig müssen sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben oder werden.

Aber wie ist das das zu schaffen?

Veränderte Reisegewohnheiten in der Post-Covid-Ära

Seit der Pandemie haben sich neue Reisegewohnheiten herauskristallisiert. Die Situation hat sich grundlegend und dauerhaft geändert, da Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass ein Großteil ihres Geschäfts aus der Ferne erledigt werden kann. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Leben, Arbeiten und Reisen zunehmend. Das digitale Nomadentum war schon vor der Pandemie auf dem Vormarsch, aber seitdem machen immer mehr Arbeitnehmer diesen Wunschtraum zur Wirklichkeit.

Damit geht auch einher, dass immer mehr Menschen alleine reisen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Booking.com ergab, dass sich Alleinreisende von 17 Prozent aller Reisen auf 30 Prozent fast verdoppelt haben.

Dementsprechend hat auch die Akzeptanz von Privatvermietungen stark zugenommen. Bis zur Ferienzeit 2021 geben mehr als vier von zehn Mietreisenden an, dass sie während der Pandemie zum ersten Mal mit privaten Mietobjekten in Berührung gekommen sind.

Gesundheitliche Bedenken waren ein wichtiger Treiber der Mietnachfrage in den Jahren 2020 und 2021, da mehr Platz soziale Distanzierung ermöglichte. Aber viele Reisende planen, diese Unterkunftsart auch in Zukunft beizubehalten. Die Popularität von Mietwohnungen steigt weiter, auch wenn die Gesundheitsbedenken nachlassen.

Was erwarten Reisende heute?

Der Wunsch nach dem flexiblen, digitalen Self-Service-Erlebnis, das sie aus anderen Bereichen ihres Lebens kennen, hat sich bei Reisenden fest etabliert. Eine Umfrage des Meinungsforschiungsinstituts Civey im Auftrag von Valtech hat ergeben, dass das wichtigste Kriterium, um sich erneut für einen Reiseveranstalter oder eine Fluggesellschaft zu entscheiden, neben dem Preis die Flexibilität ist.

Je jünger die Kunden, desto wichtiger wird Flexibilität. Für 49,7 Prozent der 30 bis 39-Jährigen und 55,4 Prozent der 18 bis 29-Jährigen ist Flexibilität entscheidend. Bei den über 65-Jährigen sind es immerhin noch knapp 30 Prozent.

Allgemein erwarten Reisende, dass sie sich von Anfang bis Ende der Reise auf ihr Handy verlassen können. 61,2 Prozent der 30 bis 39-Jährigen wollen Updates zum Flugstatus auf dem Handy und 57,2 Prozent Updates zur Ankunft des Gepäcks. 39,2 Prozent der 19 bis 29-Jährigen wünschen sich Orientierung am Flughafen per Handy und 36,4 Prozent ein Tracking des Gepäcks während der Reise.

Sicherheitskontrolle und Boarding macht 46,7 Prozent bei Flugreisen am wenigsten Spaß. 38,9 Prozent insgesamt würden sich am liebsten in den Urlaub beamen, bei den 18 bis 29-Jährigen sind es sogar 70,8 Prozent. 20,3 Prozent hätten gar gerne einen "magischen Knopf", der für sie die gesamte Reise organisiert und bucht.

Grundsätzlich sollte alles so schnell und reibungslos wie möglich ablaufen. Dazu gehört auch das Grundbedürfnis des modernen Reisenden, seine Unterkunft so einfach und schnell wie möglich in Besitz zu nehmen oder zu verlassen. Die Gästezufriedenheit sinkt um 50 Prozent bei einer Wartezeit von fünf Minuten beim Check-in.

Was Digitalisierung kann

Reisekunden erwarten heute mehr von ihren digitalen Erlebnissen und Kundenzufriedenheit entsteht, wenn Erwartungen erfüllt werden. Um die Wünsche seiner Gäste vorauszusehen und zu erfüllen, muss man sie kennen und dafür muss man die Daten hinter den Gästen kennen. Der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht darin, in die Welt der Kunden einzutauchen und die Bereiche des Geschäfts auszuwählen, die schnell an Dynamik gewinnen können.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/01/digitalpassengerc_d679a54b36eaae2b7dddcf84f4cf99d6__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Sebastian Kuhbach"} } Serie Digital Passenger In dieser Serie kommentiert Technik-Journalist Andreas Sebayang den digitalen Wandel in der Luftverkehrswirtschaft. 49 Artikel 3 Stunden 20 Minuten Zur Serie

Die Digitalisierung ermöglicht dem Serviceteam eine 360-Grad-Sicht auf jeden einzelnen Kunden und eine schnelle und präzise Unterstützung basierend auf ihrem oder seinem aktuellen Kontext. Das könnte sogar so weit gehen, dass ein Servicemitarbeiter sieht, wo ein Benutzer beim Online-Check-out hängen bleibt, und ihr oder ihm entsprechend helfen kann. Daten können genutzt werden, damit Mitarbeiter individuelle und sofortige Zufriedenheit für Kunden schaffen können.

Service- und Governance-Prozesse können automatisiert werden, indem Gäste digital unterstützt werden und Mitarbeiter ihre Zeit in die Wertschöpfung für Kunden investieren können, anstatt die Bürokratie zu bedienen - ein wichtiger Punkt in Zeiten des Personalmangels.

Gemeinsam kann an abteilungsübergreifenden Service-Blueprints gearbeitet werden, um Möglichkeiten zur Verbesserung interner Prozesse zu identifizieren. Blueprints können außerdem verwendet werden, um neue Funktionen zu vermeiden, die sich negativ auf die Effektivität und Zufriedenheit von Mitarbeitern auswirken können.

Erfolgreiche Experimente können schnell an Kunden geliefert werden. Bereitstellungszyklen von drei Monaten reichen nicht aus. Die Systeme und Architektur müssen eine kontinuierliche Bereitstellung und Integration von neuen Prozessen gewährleisten.

Künstliche Intelligenz passt sich an die neue Normalität an

Die Luftfahrt drohte im Sommer unter der Reisewelle zu kollabieren. Vor der Pandemie überbuchten Fluggesellschaften routinemäßig ihre Flüge – manchmal bis zu einer Kapazität von 120 Prozent – in der Annahme, dass es viele No-Shows geben würde. Dieser Trend hat sich geändert – immer mehr Passagiere erscheinen verlässlich zu ihren Flügen.

Die Fluggesellschaften waren darauf nicht vorbereitet, und die Verbraucher, haben ihre eigenen Lösungen gefunden: Immer mehr Fluggesellschaften sehen Reisende, die zwei verschiedene Flüge zum selben Ziel buchen, als Absicherung gegen die mögliche Annullierung eines Fluges.

Ironischerweise hat sich das Problem dadurch weiter verschärft, auch weil die veralteten Plattformen für das Kapazitäts- und Ressourcenmanagement, die viele Fluggesellschaften in den letzten zehn Jahren verwendet haben, nicht mehr mithalten können.

Um heute die richtigen Entscheidungen zu treffen, müssen eine enorme Menge an Informationen verarbeitet und in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden. Künstliche Intelligenz kann den Entscheidungsprozess für Fluggesellschaften unterstützen, indem sie den Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Kosteneinsparungen einschätzt sowie die Customer-Lifetime-Value und die endgültigen Kosten einer Stornierung. Gleichzeitig wird eine erstklassige Benutzererfahrung für Kunden garantiert.

Über die Autorin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/elke-wv36Sk__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Valtech"} } Elke Mallmann ist General Manager bei Valtech, einem Unternehmen für Business Transformation. Neben ihrer Rolle als General Manager agiert sie als Standortleitung in Köln und Portfoliolead.

Sie hat über 25 Jahre Erfahrung im Digitalgeschäft und startete ihre Karriere 1995 in einem Startup. Seitdem hielt sie verschiedene Rollen in verschiedenen Agenturen inne, darunter in den Bereichen Text, UX Design, Projekt Management, Account Management, im Aufbau und in der Leitung von Travel Units und als Mitglied der Geschäftsführung.

Innovation fördern - Überleben sichern

Die Pandemie hat gezeigt, dass wir uns in einer sich ständig verändernden Welt befinden und dass die überlebensfähigen Unternehmen sich schneller an Veränderungen anpassen, Arbeitsabläufe rationalisieren, den besseren Kundenservice bieten, Kosten senken, dabei die Leistung verbessern, neue Möglichkeiten der Kundeninteraktion und -bindung finden und bei all dem auch noch als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Manchmal geht es dabei nur um kleine Verbesserungen, die schnell für Kunden- und damit auch Mitarbeiterzufriedenheit sorgen.

Um dauerhaft Bestand zu haben, müssen sich Tourismusorganisationen von einem riesigen Schiff mit einem kleinen Ruder in eine Vielzahl von Schnellbooten verwandeln, die sich auf einzelne Dienstleistungen oder Geschäftsergebnisse konzentrieren.

Business-Transformations-Agenturen wie Valtech arbeiten eng mit ihren Partnern zusammen, um Innovationen zu fördern und unterstützen Reiseunternehmen dabei, ihre CX zu definieren und zu wachsen, indem sie zu digital fortschrittlichen Organisationen werden, die Kundenbedürfnissen entsprechen und so deren Zufriedenheit und Loyalität erhöhen. Denn wer positive Erfahrungen macht, der kommt auch wieder.