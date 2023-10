Reiselust zum NRW-Ferienstart – Jahresrekord am Flughafen

In Nordrhein-Westfalen sind die Herbstferien gestartet und der Ansturm auf die Flughäfen ist groß. Allein am Freitag wurden am Flughafen Düsseldorf rund 80.000 Fluggäste erwartet. Dabei kam es nur zu geringen Einschränkungen oder Verzögerungen.