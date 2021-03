Die Regionalflughäfen in Deutschland stehen immer wieder im Zentrum kontroverser Diskussionen. In dieser Serie betrachten wir die wirtschaftspolitischen Aspekte der Regionalflughafeninfrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und haben dazu kompetente Gastautoren und Interviewpartner aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gewinnen können. Im letzten Teil unserer Serie "Regionalflughäfen" befragen wir den Flughafenverband ADV zur Zukunft der kleineren Standorte.

Über den Interview-Partner ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. © Flughafenverband ADV Ralph Beisel ist Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV. Als ältester ziviler Luftfahrtverband in Deutschland vertritt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen bereits seit 1947 die Interessen ihrer Mitglieder. Dabei arbeitet die ADV eng mit den Flughäfen in Österreich, der Schweiz und Ungarn zusammen.

airliners.de: Corona setzt den Flughäfen aktuell stark zu. Ist nach Paderborn und Friedrichshafen mit weiteren Insolvenzen zu rechnen?

Ralph Beisel: Seit Wochen liegen unsere Passagierzahlen bei lediglich zehn Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau. Ein Flugbetrieb ohne Einnahmen lässt sich nicht unbegrenzt durchhalten. Tatsächlich ist die Lage an einigen Flughafenstandorten existenzbedrohend. Weitere Insolvenzen können nicht ausgeschlossen werden. Wenn Flughäfen in schwierigen Zeiten ihre Funktion der Daseinsvorsorge erfüllen, erwarte ich, dass die Politik den Flughäfen unter die Arme greift.

Es hat lange gedauert, bis Bundesregierung und Länder ein Rettungspaket geschnürt haben. Zu lange?

Die Flughäfen verlieren jeden Tag mehr als zehn Millionen Euro an Einnahmen. Ohne eine verbesserte Teststrategie ist eine Trendwende nicht in Sicht. Die jetzt zugesagten Ausgleichszahlungen für die Vorhaltekosten der Flughäfen sind ein wichtige und lange überfällige Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Jetzt gilt es, die dringend benötigten Corona-Hilfen schnell zur Auszahlung zu bringen. Gleichzeitig appelliere ich, die kleineren Flughafenstandorte, für die im Rettungspaket keine finanzielle Hilfe aus dem Bundeshaushalt vorgesehen ist, nicht zu vergessen.

Unterstützt werden ja in der Tat nur die vom Bund anerkannten, "internationalen" Standorte. Ist das ungerecht?

Alle Flughäfen waren während des ersten Lockdowns im Betrieb – auch auf Wunsch der Politik. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund die Vorhaltekosten für alle Standorte ersetzt.

Macht es eigentlich noch Sinn, die Flughäfen nach dem Luftverkehrsgesetz zu klassifizieren? Als ADV haben Sie ja eine andere Klassifizierung der Standorte.

Die Flughäfen bedienen mit ihrer Konnektivität die bestehende Nachfrage aus den Regionen. An den betreffenden ADV-Flughäfen, die unter der Rubrik "internationale Verkehrsflughäfen" geführt werden, zielt die Luftverkehrsnachfrage vorranging auf internationale Verkehre ab, das heißt es findet in allererster Linie internationaler Luftverkehr statt. Bei der ADV-Klassifizierung geht es also um die verkehrliche Funktion der Flughäfen. Die Klassifikation der deutschen Flughäfen gemäß §27d Luftverkehrsgesetz betrifft insbesondere die Thematik der Flugsicherung. Es wird klargestellt, welche Flughäfen durch die Deutsche Flugsicherung betreut und welche Flughäfen ihre Flugsicherung alleine organisieren müssen.

Und genau hier gibt es ein Problem: Es kann nicht sein, dass kleinere Standorte ihre Flugsicherung selbst organisieren und finanzieren müssen, während an den größeren Standorten die DFS direkt mit den Airlines abrechnet. Bei den Aufgaben der Flugsicherung handelt es sich um hoheitliche Kosten. Diese Kosten sind vom Staat zu übernehmen, so wie es auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten üblich ist.

Was fehlt zu einem Level Playingfield unter Flughafenbetreibern in Europa?

Bei der bevorstehenden Revision der EU-Beihilfeleitlinien geht es um grundsätzliche Fragestellungen. Hier wünsche ich mir – nicht zuletzt in Folge der Corona-Krise – eine Verlängerung der Betriebsbeihilfen für kleine Flughäfen und eine Anhebung der Beihilfeintensitäten in den einzelnen Größenkategorien. Zudem geht es grundsätzlich um Kostenentlastungen im europäischen Wettbewerb. Hier muss Deutschland aufholen. Bundes- und Landesregierungen sind aufgerufen, auch kleinere Flughäfen von wettbewerbsverzerrenden Kosten zu befreien. Das betrifft vor allem Kostenpositionen, die im Ausland häufig von staatlichen Stellen übernommen werden. Dazu zählen Kosten für Luftsicherheit, Flugsicherung und Feuerwehr. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass diese hoheitlichen Aufgaben in anderen EU-Staaten von der öffentlichen Hand finanziert werden, bei uns aber unter das EU-Beihilferecht fallen.

Mit der Unterstützung bei den Flugsicherungskosten werden ja jetzt auch die kleinen Standorte in Deutschland subventioniert.

Bei der Unterstützung der kleineren Flughäfen hinsichtlich der Flugsicherungskosten geht es um die Beseitigung einer Wettbewerbsverzerrung in Deutschland. Es handelt sich hier nicht um Subventionen. Die Entlastung der kleineren Flughäfen von den Flugsicherungskosten ist zwar versprochen, aber längst noch nicht umgesetzt. Das Gesetzgebungsverfahren muss noch in dieser Legislatur abgeschlossen werden. Hier gibt es noch viel zu tun.

Flughäfen werden meist in ihrer Funktion als regionale "Jobmotoren" gerechtfertigt. Ändert sich diese Ansicht gerade mit Corona?

In der Tat drohen durch die Pandemie-Krise die Flughäfen als Job- und Wertschöpfungsmotor für einige Jahre wegzubrechen. An den deutschen Verkehrsflughäfen steht die Existenz von einem Viertel der über 180.000 Arbeitnehmer auf dem Spiel. Das betrifft sowohl Beschäftigte des Flughafens als auch den dort ansässigen Einzelhandel und die Luftfahrtindustrie. Flughäfen sind neben ihrer Funktion als Jobmotor ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge. Viele Standorte sind für die Anbindung ihrer Region unverzichtbar und stellen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Ein leistungsfähiger Regionalflughafen verbessert die Erreichbarkeit einer Region für Geschäftsreisende, Touristen und Luftfahrtgüter. Gerade während der Zeit des harten Lockdowns in Folge der Corona-Pandemie zeigte sich die unverzichtbare Funktion der Flughäfen. Als LKWs vor verschlossenen Grenzen im Stau standen, wurden versorgungsrelevante Flüge über die Flughäfen abgewickelt. Alle Flughäfen waren betriebsbereit im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Welche wirtschaftliche Relevanz haben denn kleinere Flughafenstandorte für ihre Region?

Einzelne Standorte werden immer wieder wegen ihrer Defizite kritisiert, dabei machen die Flughäfen in Deutschland insgesamt satte Gewinnen. Um die Diskussion über Regionalflughäfen zu versachlichen, ist es erforderlich, dass der tatsächliche Nutzen eines Flughafens für Region und Wirtschaft anhand von anerkannten Kriterien bewertet wird. Ich bin überzeugt, dass es den allermeisten Standorten gelingen wird, ihre Bedeutung nachzuweisen.

Könnte es dann Sinn machen, Flughäfen wirtschaftlich als Gruppe zu betreiben, etwa wie in Spanien, Norwegen oder in Griechenland?

Nein! Hier sehe ich keine Vorteile.

Sollte man Flughäfen zumindest zentraler planen - was spricht beispielsweise gegen eine Aufnahme in die Bundesverkehrswegeplanung?

Unabhängig von der Zuständigkeit bezieht die Bundesverkehrswegeplanung alle Verkehrsträger und deren intermodale Verzahnung in die Verkehrsprognose ein. Anfänge machte der BVWP 2015. Wenn eine spürbare Verbesserung der Intermodalität erzielt werden soll, müssen Flughafeninfrastrukturen zukünftig aber eine stärkere Berücksichtigung in kommenden Bundesverkehrswegeplänen finden.

Welche Funktion werden regionale Standorte in Zukunft haben, wenn ganz neue Regionalflugzeuge umweltfreundliche Luftfahrt ermöglichen?

Mit elektrischen Antrieben lassen sich kleinere Flugzeuge auf kurzen Strecken betreiben. Solche Entwicklungen würden dem Regionalflugverkehr neue Chancen und Akzeptanz verleihen. Davon würden auch die kleineren Standorte profitieren. Ein solcher Luftverkehr wäre perspektivisch lärmarm und es würden auch keine Co2-Emissionen mehr anfallen.

Auch lohnt der Blick auf die Mobilitätsformen der Zukunft. Ich bin überzeugt, dass der bodengebundene Verkehr an seine Grenzen stoßen wird. Intelligente Luftverkehrslösungen können hier Entlastung bringen. Bei den Szenarien für eine Urban Air Mobility geht es in erster Linie um die Verlagerung von Landverkehren auf autonome Flugtaxis mit dem Ziel, künftig stauträchtige Innenstadtverbindungen zu umgehen.

Vielen Dank für das Gespräch.