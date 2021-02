Die Regionalflughäfen in Deutschland stehen immer wieder im Zentrum kontroverser Diskussionen. In dieser Serie betrachten wir die wirtschaftspolitischen Aspekte der Regionalflughafeninfrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und haben dazu kompetente Gastautoren und Interviewpartner aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gewinnen können. Der dritte Teil unserer Serie "Regionalflughäfen" zeigt auf, warum wirtschaftswissenschaftliche Studien als Grundlage zur Entscheidung über Infrastrukturmaßnahmen an Flughäfen nicht immer rational sind.

In jeder Krise werden die hohen Defizite von Regionalflughäfen kritisch hinterfragt und deren Schließung gefordert. Dies war in der Finanzkrise 2007/8 so und es ist auch jetzt eine drängende Frage in der Coronakrise. Da die Regionalflughäfen bisher alle Krisen überwunden haben, könnte man die Frage schnell als wenig relevant ad acta legen, jedoch gibt es dieses Mal drei Faktoren, die dagegensprechen.

Zum Ersten gibt es einen breiten Konsens, die aktuelle Wirtschaftskrise durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik zu bekämpfen. Gott sei Dank! Nach dem für angelsächsische Top-Ökonomen provinziellen Streit deutscher Ökonomen über die Eurokrise und Austeritätspolitik hätte man schon an deren Vernunft verzagen können. Die "Bazooka" von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist raus und Teil einer solchen expansiven Fiskalpolitik kann auch dem Erhalt der Regionalflughäfen dienen. Der Staat übernimmt einfach deren Defizite und mildert damit die Krise ab. Die Bundesregierung hat sich entschieden, nicht alle Regionalflughäfen zu stützen. Nur die im Bundesinteresse werden gestützt, der Rest ist Sache der Länder und Kommunen.

Zum Zweiten ist die Coronapandemie ökonomisch betrachtet ein externer Effekt, den der Staat durch verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen eindämmt. Das Verbot beziehungsweise die weitgehende Einschränkung des Luftverkehrs dienen diesem Zweck. Folglich sollte der Luftverkehr für diese Schäden kompensiert werden. Was für die Beteiligung an der Lufthansa gilt, das muss auch für die Rettung Regionalflughäfen gelten -zumal, wenn sie in öffentlicher Hand sind.

Zum Dritten stellt der Klimawandel und die notwendige Dekarbonisierung des Luftverkehrs auch die Regionalflughäfen in Frage. Der Luftverkehr in Europa unterliegt dem EU- ETS, der internationale Luftverkehr soll von CORSIA bepreist werden. Die Zertifikatspreise waren lange Zeit fast wirkungslos niedrig und sind erst seit kurzen auf einem Niveau von 25 € pro Tonne. Von diesem Preisniveau ist CORSIA noch weit entfernt. Angesichts des Pariser Klimaabkommens wird die Politik aber darauf hinarbeiten, diese Schere zu schließen und CO2 Preise schrittweise zu erhöhen. Solch eine effektive CO2 -Bepreisung trifft zwar vor allem die Fluggesellschaften, aber ebenso die Flughafeninfrastruktur – auch sie muss in den nächsten Jahrzehnten dekarbonisiert werden.

Regionalflughäfen jetzt zu schließen wäre also wirtschaftspolitisch falsch: Die Pandemie ist ein externer Effekt. Der Staat muss helfen und die Regionalflughäfen wie auch die Lufthansa retten. Dank der "Bazooka" ist das Geld auch dafür vorhanden. Gleichzeitig erinnert uns der Klimawandel aber daran, als Gesellschaft darüber nachzudenken, welche Regionalflughäfen aus volkswirtschaftlicher Sicht - einschließlich der Umwelteffekte- notwendig sind.

Rechtfertigung mit falschen Argumenten

Diese Diskussion sollte schon heute geführt werden - und zwar mit rationalen Argumenten. Und genau hierin liegt das Problem. Haben wir denn bisher diese Frage ökonomisch rational diskutiert? Leider nein und dies liegt nicht an den so viel gescholtenen Politikern oder an den Bürgern, die den Luftverkehr angeblich verteufeln, sondern vor allem auch an Teilen der ökonomischen Zunft, die der Versuchung erlegen sind, für Regionalflughäfen und auch für internationale Verkehrsflughäfen Gutachten und Studien anzufertigen, die grob falsch oder doch zumindest irreführend sind.

Wie wurde bisher der Bau und Betrieb von Regional- und Verkehrsflughäfen gerechtfertigt? Damit, dass die Flughäfen Job- und Wachstumsmotoren für die Region seien. Für die geschaffenen Jobs sollten die Anwohner den Lärm und andere Emissionen in Kauf nehmen.

Die simple Logik, Arbeitsplätze gegen Umweltschutz auszuspielen, hat eine lange Tradition wohl auch deshalb, weil die Vorstellung, dass man erst einmal etwas erwirtschaften müsse, um sich den Umweltschutz leisten zu können, für Laien so eingängig wie ökonomisch falsch ist.

Um dieser verqueren Logik wissenschaftliches Gewicht zu geben, haben die Flughäfen Ökonomen beauftragt zu berechnen, wie viel Arbeitsplätze und Wertschöpfung direkt, indirekt und induziert von Flughäfen geschaffen werden. Wie so oft im Luftverkehr wurde diese "Logik" in Frankfurt zuerst ausprobiert und breitete sich dann in ganz Deutschland aus.

Fragwürdige Impact-Studien

Der Frankfurter Flughafen stand Ende der 1990er-Jahren vor einem schwierigen Problem. Ende der 80er-Jahre hatte die hessische Landesregierung versprochen, nach dem Bau der Startbahn West den Flughafen nicht weiter auszubauen. Gegen deren Bau gab es massive Bürgerproteste mit Demonstration von 100.000 Teilnehmern. Später schlugen die friedlichen Proteste in gewalttätige Auseinandersetzungen um.

Ende der 1990er-Jahre schien politisch nahezu unmöglich zu sein, eine weitere Landebahn zu bauen. Daher schaltete die hessische Landesregierung vor das Planfeststellungsverfahren ein Mediationsverfahren. Hier rechneten dann renommierte Ökonomen, von denen später einer direkt zum Wirtschaftsweisen ernannt wurde, aus, dass die neue Landebahn 57.000 neue Arbeitsplätze schaffen würde.

Die Mediatoren wägten dann die Arbeitsplätze gegen den zusätzlichen Lärm und die Umweltbelastungen ab und empfahlen den Ausbau, was Hessen und der Flughafen gern umsetzten.

Was ist an diesen regionalökonomischen Studien problematisch und falsch? Hier gibt es zwei Punkte.

Die Modelle beruhen auf der Annahme, dass es nur Mengeneffekte gibt und Effizienz keine Rolle spielt. Die Modelle schließen die für Marktwirtschaften essenziellen Substitutionsprozesse und Preiseffekte aus. Je mehr Arbeiter und Ressourcen der Bau und Betrieb des Flughafens verbraucht, umso höher sind die direkten Effekte. Je mehr Arbeiter und Ressourcen insgesamt und möglichst aus der Region zugeliefert werden, desto höher sind die indirekten Effekte. Je höher die direkten und indirekten Kosten und der Ressourcenverbrauch, desto höher sind auch die Einkommen, die dann nach Maßgabe der Konsumquote auf Konsumgüter verwandt werden und induzierte Beschäftigung und Wertschöpfung erzeugen. Wird das Einkommen nur auf Güter der Region verwandt, dann ist der induzierte Effekt am größten. Kurzum: je größer, teurer der Flughafen und je weniger er in die globale Weltwirtschaft eingebunden ist, desto größer sind die Effekte für die Region – der sogenannte Nutzen. Die Studien geben vereinfacht gesprochen den Beitrag des Flughafens zum Bruttoinlandsprodukt wieder. Sie geben die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens wieder, aber nicht dessen Nutzen. Die Studien werden missbraucht, wenn die wirtschaftliche Bedeutung als Nutzen des Flughafens dargestellt werden.

Das erste Problem dieser sogenannten Impact-Studien ist verkehrs- und umweltpolitisch weniger gravierend. Wenn ein Flughafen sich mit einer Impact-Studie schmückt, um die wirtschaftliche Bedeutung und nicht deren Nutzen der Öffentlichkeit zu zeigen, dann ist das akzeptabel. Trotzdem könnte man einwenden, dass die Farben etwas zu dick aufgetragen werden und mit Arbeitsplätzen nahezu geprotzt wird, die allerdings nur auf dem Papier existieren.

Man kann nur hoffen, dass der Flughafen nicht alles versucht, diese Effekte wirklich zu erzeugen, weil sie dann am größten sind, wenn alle wirtschaftlichen Effekte auf die Region beschränkt bleiben – wenn man also autark ist. Hat der Flughafen und die Region dann das "Autarkie-Schlaraffenland" erreicht, braucht dann allerdings auch keiner mehr zu fliegen.

Ein falsches Modell macht Schule

Falsch und irreführen werden die Studien, wenn man so tut, als ob sie die Frage beantworten, ob sich ein neuer Flughafen für die Gesellschaft lohnt – also ob der Nutzen die Kosten eines Flughafens übersteigt. Das Herz ist für den Menschen eminent wichtig, aber deshalb braucht kein Mensch zwei oder mehr Herzen.

Genau diesen gravierenden Fehler habe die Frankfurter Mediatoren begangen und dies hat in der Folge Schule gemacht. Zuerst haben die Berliner, Kölner und Münchner Flughäfen diese Fehler wiederholt, um neue Flughäfen oder eine Landebahn zu bauen oder eine Verschärfung von Nachtflugbeschränkungen zu verhindern.

Die kleinen Regionalflughäfen haben dann von den Großen schnell gelernt. Von Rostock über Kassel-Calden und Hahn bis hin zu Memmingen wurde der Bau oder die Subvention von Regionalflughäfen mit ihren regionalwirtschaftlichen Effekten begründet.

Der Bau von Kassel-Calden, der rund 260 Millionen Euro gekostet hat, sollte rund 2000 Arbeitsplätze schaffen, die aber bis heute nicht nachgewiesen werden konnten. Zugegeben, die finanziellen Folgen der Dichtungen der kleinen Regionalflughäfen waren weniger dramatisch, aber auch die kleinen Täuschungen führen nicht weiter.

Tabelle 1: Ausgewählte Impact-Studien zu Flughäfen Flughafen Autor (Jahr) Auswirkungen auf die Beschäftigung (zusätzliche Arbeitsplätze) Zweck Katalytische Effekte Wien Fritz et al. (2007) Direkt: 16.031; Indirekt/Induziert: 52.500. Bedeutung Nein Berlin (BBI) Baum et al. (2005 & 2012) Direkt: 17.100; Indirekt: 7700; Induziert: 3600. Begründung für den neuen BBI-Flughafen Ja, 36.000 Jobs durch neuen BBI Kassel Klophaus (2013) Direkt: 725; Indirekt/Induziert: 1315. Begründung für den Regionalflughafen Ja, 389 Jobs durch ankommende Touristen Mailand CLAS and SACBO (2005) Direkt: 3601; Indirekt: 1116; Induziert: 2523. Regionalwirtschaftliche Analyse Nein Schiphol Haakfort et al. (2001) 2.0 (multiplier) Regionalwirtschaftliche Analyse Zürich Infras (2005) Direkt: 3080; Indirekt: 1055; Induziert: 6383. Politische Kriterien (Verlust des Hub-Carriers / Gegen Bewegungskontingent) Ja, 2636 Jobs durch ankommende Touristen Edinburgh York Aviation (2009) Direkt: 3530; indirekt/induziert: 7680 Politische Kriterien (Masterplan / Erweiterung) Nein Quelle: Quelle: Forsyth u.a. (2021)

Was ist der wahre Nutzen von Flughäfen?

Was führt also weiter und wie soll ein rationaler Dialog über Regionalflughäfen geführt werden? Der erste Schritt besteht darin, dass man zwischen Nutzen und Kosten von Flughäfen ehrlich trennt und beide Kategorien nicht miteinander vermischt.

Die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung von Flughäfen sind Kosten und kein Nutzen. Arbeitsplätze sind nur dann Nutzen, wenn sie unfreiwillig Arbeitslosen Beschäftigung verschaffen- wenn zum Beispiel Zivilbeschäftigte nach dem Abzug der US-Armee aus dem Hunsrück arbeitslos werden und dann am Flughafen Hahn beschäftigt werden.

Regionalflughäfen ermöglichen es Reisenden, Zeit zu sparen. Die Zeitersparnis stellt den wichtigsten Nutzen dar. Regionalflughäfen stellen Konnektivität für die Region her. Ein Großteil dieser Konnektivität wird über den Flugpreis abgegolten, aber es kann auch positive externe Nutzen geben.

Diese sogenannten "Wider Economic Benefits" kann man methodisch grob abschätzen. Sie können wichtig sein. Sie dürfen aber nicht mit den katalytischen Effekten von regionalökonomischen Studien verwechselt werden, die Kosten und Nutzen zusammenwerfen und zu astronomischen Zahlen kommen.

Regionalflughäfen schaffen auch weitere externe Nutzen, wenn sie den Krankentransport beschleunigen. Lärm und andere umweltschädliche Emissionen sind negative externe Kosten, die ebenfalls in die Bewertung einfließen müssen.

Methoden, die Kosten und Nutzen nicht mischen

Der zweite Schritt besteht darin, darin, dass man die Kosten und Nutzen mit einer geeigneten Methode erfasst. Seit 1969 macht man dies bei öffentlichen Projekten mit der Nutzen-Kosten Analyse (NKA). Sie wird für viele Transportprojekte verwendet und die Bundesverkehrswegeplanung folgt dieser Logik.

Die Europäische Investment Bank wendet die NKA erfolgreich bei Flughafenprojekten an. Seit einigen Jahren gibt es auch die "Computable General Equilibrium"-Modelle (CGE), die bei der Entscheidung über den Bau einer weiteren Landebahn in London angewendet wurde. Sie werden auch bei Großprojekten im Verkehrsbereich angewandt. Welche der beiden Methoden man wählt, hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Datenlage.

Die Stärke beider Methoden ist, dass sie Kosten und Nutzen nicht vermischen und eine rationale Diskussion über den Bau, Betrieb und Schließung von Regionalflughäfen ermöglichen.

Dabei darf man nicht vergessen, dass auch diese Instrumente missbraucht werden können. Transparenz und Ex-post-Kontrolle sind daher wichtig. Die Stärke beider Methoden ist, dass sie die richtigen wirtschaftspolitischen Fragen stellen und diskussionswürdige Antworten geben.

Regionalwirtschaftliche Studien versagen hier kläglich und führen zu einem babylonischen Stimmengewirr. NKA und CGE sind die Grundlage für einen rationalen Diskurs aller Beteiligten. Sie können diesen Diskurs nicht ersetzen und sie ersetzen auch nicht politische Entscheidungen.

Geht man so vor, kommt man schnell und gut gerüstet zum zentralen Kern der Frage, wie viele Regionalflughäfen geschlossen werden sollten. Der verqueren Logik von Impact-Studien folgend sind wir der Ideologie von Flughäfen als Jobmotoren aufgesessen und haben in zu viele Flughäfen investiert, die nach NKA besser nicht gebaut worden wären.

Diese Investitionen sind für immer verloren. Die Kosten sind für die Zukunft irrelevant. Die NKA berücksichtigt sie daher auch konsequent nicht. Die Regionalflughäfen sind da und nun muss geprüft werden, ob der Weiterbetrieb sich in Zukunft volkswirtschaftlich rechnet, wenn CO2 bepreist wird und auch die Infrastruktur dekarbonisiert werden soll.

Wir haben in der Vergangenheit der Ideologie von Flughäfen als Jobmotoren folgend kostspielige und vermeidbare Fehler gemacht. Jetzt sollten wir nicht wieder den Fehler machen, ideologisch und irrational über Regionalflughäfen zu entscheiden.