Die Regionalflughäfen in Deutschland stehen immer wieder im Zentrum kontroverser Diskussionen. In dieser Serie betrachten wir die wirtschaftspolitischen Aspekte der Regionalflughafeninfrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und haben dazu kompetente Gastautoren und Interviewpartner aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gewinnen können. Der zweite Teil unserer Serie "Regionalflughäfen" beschäftigt sich mit den neuen Voraussetzungen für die Finanzierung durch die EU-Beihilferichtlinie.

Über den Autor Wolfgang Grimme © privat Wolfgang Grimme ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln und Lehrbeauftragter an der IUBH Internationale Hochschule Bad Honnef, International School of Management Dortmund und der Hochschule Worms, sowie Vorstandsmitglied der German Aviation Research Society. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt im Bereich der Umweltökonomie und volkswirtschaftlicher Effekte des Luftverkehrs. Kontakt

Über den Autor Dr. Sven Maertens © privat Dr. Sven Maertens ist ebenfalls Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln, Lehrbeauftragter bzw. Betreuer von Abschlussarbeiten an der IUBH Internationale Hochschule Bad Honnef, International School of Management Dortmund und der Hochschule Worms, und Vorstandsmitglied der German Aviation Research Society. Forschungsschwerpunkte seiner Arbeit sind umweltökonomische und wettbewerbliche Fragestellungen zum Luftverkehr sowie Geschäftsmodelle von Airlines. Kontakt

Über die Autorin Dr. Adél Schröpfer © privat Dr. Adél Schröpfer ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Internationale Beziehungen des DLR in Köln und betreut Kooperationen mit Kanada, Lateinamerika, Afrika, Indien und dem Nahen Osten. Als promovierte Ökonomin hat sie sich auf wirtschafts- und wettbewerbspolitische Aspekte des Luftverkehrs spezialisiert (u.a. Fusionen, staatliche Beihilfen, Regulierungen, ordnungspolitische Maßnahmen, Lärmbelästigung) und an mehreren Hochschulen unterrichtet (HS Bremen, Jacobs University Bremen, HS Worms, IUBH). Kontakt

Der Betrieb von Regionalflughäfen gehört aus wirtschaftlicher Sicht zu den herausforderndsten Aspekten des Luftverkehrs. In der Vergangenheit haben einige jener Flughäfen, die am Boom der Low Cost Carrier partizipiert haben und damit eine zumindest zeitweise hohe regionale Verkehrsbedeutung erzielen konnten, hohe Verluste geschrieben. Die Einnahmen aus Verkehrserlösen und nicht-aeronautischen Aktivitäten sind häufig seit vielen Jahren nicht ausreichend, um die Kosten zu decken. Durch die Civid-19-Pandemie hat sich die betriebswirtschaftliche Situation des Luftverkehrs und damit auch die vieler Flughäfen grundsätzlich noch verschärft.

Wir verstehen im Kontext dieses Artikels unter Regionalflughäfen kleinere Flughäfen oder Flugplätze, die in den regelmäßigen Linien- oder Urlaubsflugverkehr eingebunden sind oder waren und dabei vornehmlich die Verkehrsnachfrage ihrer jeweiligen Region bedienen. Zur komplexen Frage der Definition von Regionalflughäfen verweisen wir grundsätzlich auf den airliners.de-Beitrag von Prof. Fichert zur Definition von Regionalflughäfen.

Betriebskosten von Flughäfen sind anfänglich unabhängig vom Verkehrsoutput (Passagiere, Fracht, Flugbewegungen) oder wachsen nur unterproportional mit diesem – langfristig sinken damit die Durchschnittskosten und Ökonomen sprechen dann von "Economies of scale". Eine Reihe von Studien ist zu dem Schluss gekommen, dass sich dieser Trend bei steigenden Verkehrszahlen für Flughäfen aller Größenordnungen beobachten lässt, das heißt je größer ein Flughafen wird, desto effizienter arbeitet er in der Regel. Jedoch sind diese Ergebnisse stark abhängig von den jeweils untersuchten Flughäfen, der gewählten Untersuchungsmethodik und dem Zeitraum der Betrachtung. Es treten in den Studien auch häufig Sonderfälle und Ausnahmen auf, bei denen kleine Flughäfen durchaus effizient und große Flughäfen ineffizient sein können.

Bei einigen Kostenfaktoren erscheint es jedoch offensichtlich, dass eine Erhöhung des Outputs zu sinkenden Durchschnittskosten führt. Beispielsweise sind die Kosten für Heizung und Beleuchtung eines Flughafenterminals unabhängig davon ob zehn, hundert oder tausend Passagiere pro Tag abgefertigt werden. Ähnliches gilt für den Unterhalt der Flugbetriebsflächen, die nicht nur einer verkehrs-, sondern auch einer witterungsbedingten Abnutzung unterliegen und daher auch bei geringen Verkehrsvolumina im Zeitablauf erneuert werden müssen. Die Kosten der Grundsanierung der Flugbetriebsflächen betragen selbst bei kleineren Flughäfen schnell mehrere zehn Millionen Euro; so wurden etwa in 2019 am Flughafen Bremen insgesamt 82 Millionen Euro für Sanierungsarbeiten veranschlagt.

Im regulären Betrieb spielen neben den Abschreibungen und Finanzierungskosten für die Infrastruktur zudem die laufenden Kosten eine wesentliche Rolle. Hierzu zählen zum Beispiel Aufwendungen für Dienstleistungen wie Feuerwehr oder Flugsicherung, die eine Voraussetzung für den kommerziellen Betrieb eines Flughafens darstellen und Kosten verursachen, die bis zu einem bestimmten Niveau unabhängig von der Anzahl der Flüge sind.

Unterschiedliche wettbewerbliche Rahmenbedingungen

Unterschiedliche Modelle zur Finanzierung der Flugsicherung haben in der Vergangenheit zu einer "Zweiklassengesellschaft" der Flughäfen in Deutschland geführt. Für die nach §27d LuftVG festgelegten Flughäfen, an denen auf Anordnung des Bundesverkehrsministeriums die An- und Abflugkontrolle durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) durchgeführt wird, werden einheitliche An- und Abfluggebühren (Terminal Air Navigation Service Charges / TNC) erhoben und die Gesamtkosten durch die DFS getragen. Dabei erscheint es sehr wahrscheinlich, dass eine interne Quersubventionierung stattfindet: an Flughäfen wie Erfurt oder Saarbrücken wird durch Gebühren weniger Geld eingenommen werden als die Platzkontrolle dort an Kosten verursacht.

Die Betreiber anderer Flughäfen, die nicht in §27d LuftVG genannt werden, sind selbst für die Bereitstellung der Flugsicherungsleistungen verantwortlich sind und müssen die Kosten hierfür in vollem Umfang selbst tragen beziehungsweise durch Nutzerentgelte decken. Dies kann als Kosten- und Wettbewerbsnachteil – auch auf politischem Parkett - gewertet werden, auch wenn sich dieser Kostenvorteil nicht zwingend unmittelbar in den Verkehrszahlen der in §27d LuftVG genannten (Regional-)Flughäfen niederschlägt. Aus juristischer Sicht könnte die Bevorzugung einiger Flughäfen bei den Flugsicherungskosten sogar eine unerlaubte Beihilfe darstellen.

Auch im internationalen Kontext bestehen unterschiedliche wettbewerbliche Rahmenbedingungen im Bereich der Flugsicherungsentgelte. Beispielsweise werden in Österreich, den Niederlanden und Portugal einheitliche TNCs für alle Verkehrsflughäfen erhoben – auch hier ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Quersubventionierung zwischen dem größeren und den kleineren Flughäfen des jeweiligen Landes stattfindet. In Polen hingegen findet eine Differenzierung zwischen Warschau und allen übrigen Flughäfen statt, an denen die TNCs mehr als das doppelte des Satzes von Warschau betragen. Dies kann als Indikation für die Kostenunterschiede zwischen größeren und kleineren Flughäfen angesehen werden.

Diese Punkte tragen dazu bei, dass viele Regionalflughäfen keine ausreichende Profitabilität erreichen, um die gesamten Kosten für Finanzierung, Erhaltungsinvestitionen und Betrieb zu erwirtschaften. Teilweise können nicht einmal die Betriebskosten gedeckt werden.

Defizite werden auf verschiedene Arten von der öffentlichen Hand getragen, etwa in Form von Verlustübernahmen oder Zuschüssen zu Investitionsprojekten. Die Verluste aus dem Betrieb von vielen Regionalflughäfen führen zu einem langfristigen Subventionsbedarf, der teilweise in jährliche Millionenbeträge geht.

EU-Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen

Nachdem bereits zuvor auf politischer und juristischer Ebene über eine Reihe staatlicher Unterstützungszahlungen an Flughäfen und dort operierende Airlines gestritten wurde, hat die Europäische Kommission im Jahr 2014 entschieden, dass ab dem Jahr 2024 grundsätzlich keine staatlichen Betriebsbeihilfen für Flughäfen zwischen 200.000 und drei Millionen Passagieren im Jahr gewährt werden dürfen.

In ihrer Mitteilung "Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften" stellt sie entsprechend fest, dass "Betriebsbeihilfen grundsätzlich eine stark wettbewerbsverfälschende Art der Beihilfe darstellen und nur unter außergewöhnlichen Umständen genehmigt werden können".

Die Höchstsätze für Investitionsbeihilfen wurden in Abhängigkeit des jährlichen Passagieraufkommens festgelegt und betragen bei Flughäfen mit weniger als einer Million Passagieren 75 Prozent, bei Flughäfen zwischen einer und drei Millionen Passagieren 50 Prozent und bei Flughäfen zwischen drei und fünf Millionen Passagieren 25 Prozent der beihilfefähigen Kosten. Flughäfen mit über fünf Millionen Passagieren pro Jahr dürfen keine Investitionsbeihilfen erhalten.

Bereits vor Corona hat sich an vielen Regionalflughäfen keine wesentliche Besserung der wirtschaftlichen Lage abgezeichnet und nach dem Ausbruch der Pandemie hat sich die wirtschaftliche Lage noch verschärft – auch wenn der Verkehrsrückgang an einigen Regionalflughäfen wie etwa Dortmund weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die betroffenen Regionalflughäfen in wenigen Jahren auf Beihilfen verzichten können. Doch wie geht es nun weiter? Ist also in wenigen Jahren ein "Aussterben" solcher Regionalflughäfen zu erwarten?

Droht das Aussterben der Regionalflughäfen?

Trotz des vordergründig recht scharf klingenden Beihilfeverbots stehen der öffentlichen Hand doch eine Reihe von Möglichkeiten offen, Regionalflughäfen auch nach dem Jahr 2024 zu unterstützen. Diese Möglichkeiten sind dabei vermutlich kompatibel mit den Artikeln 106 bis 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und den nachgelagerten Leitlinien der Europäischen Kommission, die für sich genommen keine unmittelbare Gesetzeskraft haben.

Sie umfassen eine Entlastung der Regionalflughäfen durch die staatliche Übernahme von Kosten, die durch Aufgaben entstehen, die hoheitlichen Bezug haben und nicht dem Beihilfeverbot unterliegen beziehungsweise "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse", bei denen Ausnahmen vom Beihilfeverbot bestehen, den gezielten Einsatz von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für Flugdienste und den Einsatz von Anlaufbeihilfen für Luftverkehrsgesellschaften. Im Folgenden skizzieren wir diese Möglichkeiten.

Entlastung der Flughäfen von Aufgaben mit hoheitlichem Bezug und von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse

Die erste Möglichkeit der Förderung umfasst - wie auch zum Teil bei anderen Verkehrsträgern - die Entlastung der Regionalflughäfen von Aufgaben und Dienstleistungen, die von der Europäischen Kommission als "Aufgaben mit hoheitlichem Bezug" (die Kommission bezeichnet diese auch als "nicht wirtschaftliche Dienstleistungen") oder "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse" betrachtet werden.

Während erstere (u.a. Flughafensicherheit oder Feuerwehr) nicht dem Beihilfeverbot unterliegen, gilt für letztere das Beihilfeverbot - jedoch mit Einschränkungen. Die genaue Klassifikation von Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ist jedoch im Fluss und wäre im Einzelfall konkret zu prüfen.

Wie bereits weiter oben beschrieben ist die nicht-kostendeckende Preissetzung für die Flugsicherung an Regionalflughäfen in einzelnen Mitgliedsstaaten der EU durchaus gängige Praxis. Bereits vor der Covid-19-Pandemie waren Vorschläge zur Entlastung von Regionalflughäfen in diesem Bereich auch in Deutschland aufgekommen. Ende 2020 hat die Bundesregierung beschlossen, die Regionalflughäfen bei der Flugsicherung mit zunächst 20 Millionen Euro zu unterstützen. Im Zuge des Corona-Hilfspakets für Flughäfen will die Bundesregierung eine Unterstützung nun auf Dauer festschreiben.

Weiterhin wurden in der Vergangenheit in einigen EU-Mitgliedsstaaten keine Sicherheitsentgelte für die Passagierkontrollen erhoben, sondern diese Kosten aus Steuermitteln finanziert. Eine Diskussion über eine staatliche Übernahme dieser Kosten ist auch in Deutschland seit mehreren Jahren im Gange. Auch wenn diese Kosten in Deutschland im Wesentlichen von Passagieren in Form von Luftsicherheitsgebühren getragen und typischerweise auf den Netto-Ticketpreis als Steuern/Gebühren aufgeschlagen werden, so ist doch auch hier ein Wettbewerbsnachteil der kleinen Flughäfen zu sehen.

Die Luftsicherheitsgebühren in Deutschland sind typischerweise negativ mit der Anzahl der Passagiere korreliert, das heißt an großen Flughäfen (aktuell beispielsweise in Hamburg 5,98 Euro oder Düsseldorf 5,78 Euro) sind sie in der Regel geringer als an kleinen Flughäfen (aktuell etwa in Saarbrücken 14,49 Euro oder Erfurt 24,22 Euro, wobei an allen Flughäfen eine Kappung auf zehn Euro vorgenommen wird und die darüber hinaus gehenden Kosten durch den Bundeshaushalt getragen werden – eine deutschlandweite Übersicht gibt das BMI).

Auch bei den Luftsicherheitsgebühren existieren Ausnahmen, so sind etwa die Gebühren an den Hubs Frankfurt (9,95 Euro) und München (9,93 Euro) relativ hoch, während es auch einige kleine, sehr "günstige" Flughäfen gibt (Memmingen: 4,69 Euro und Dortmund: 7,25 Euro). Für eine Airline, die möglichst niedrige Endpreise bewerben will, sind die im Schnitt teureren Regionalflughäfen durchaus weniger attraktiv als jene größeren Flughäfen, die niedrigere Luftsicherheitsgebühren aufweisen.

Insbesondere pan-europäisch agierende Low Cost Carrier, die keine Standortbindung haben, orientieren sich dabei auch international. Für diese Airlines sind Länder mit steuerfinanzierter Luftsicherheit im Hinblick auf die Differenz zwischen Brutto- und Nettoerlösen besonders attraktiv. Eine Initiative der Europäischen Kommission zu einer Vereinheitlichung der Trägerschaft der Luftsicherheitskosten aus dem Jahr 2009 wurde jedoch 2015 aufgrund verschiedenster Widerstände zurückgezogen.

Einsatz von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für Flugdienste ("Public Service Obligations")

Die Leitlinien der Europäischen Kommission zum Verbot der Gewährung von Beihilfen adressieren nur den Betrieb von Flughäfen. In diesem Rahmen nicht angesprochen wird die Subventionierung von Luftverkehrsdiensten, die im gemeinwirtschaftlichen Interesse sind ("Public Service Obligations").

Beihilfen für diese Dienste werden typischerweise auf Routen gewährt, die aufgrund sehr geringer Nachfrage eigenwirtschaftlich nicht tragfähig wären, von den Gebietskörperschaften jedoch als notwendig angesehen werden, insbesondere um entlegene Gebiete und/oder Inseln ganzjährig an Metropolregionen anzubinden. Daher sind diese Dienste etwa in Griechenland, Schweden, Spanien und Italien zu finden. In Deutschland wurde die letzte Strecke (Erfurt-München), die im gemeinwirtschaftlichen Interesse vom Freistaat Thüringen subventioniert wurde, bereits im Jahr 2010 eingestellt. Sofern die Subventionen für die PSOs nach transparenten Kriterien in einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden, bestand in der Vergangenheit zweifellos ein umfassender Spielraum für die ausschreibende Gebietskörperschaft bei der Bestimmung der PSO-Routen.

Auch wenn das Instrument ursprünglich zur Anbindung entlegener Regionen eingesetzt werden sollte, finden sich im Inventar der PSO-Strecken etliche internationale Routen wie etwa von Straßburg nach Amsterdam, Madrid und München oder Routen, auf denen alleine das hohe Passagieraufkommen die Notwendigkeit öffentlicher Subventionen zweifelhaft erscheinen lässt. Beispielsweise werden auf den Strecken Cagliari-Rom, Cagliari-Mailand, Ajaccio-Paris oder Bastia-Paris jeweils zum Teil deutlich mehr als eine halbe Million Sitzplätze pro Jahr angeboten.

Für Regionalflughäfen beziehungsweise die öffentliche Hand als deren Eigentümer und/oder Zuwendungsgeber können PSOs einen doppelten Nutzen darstellen. Zum einen können über PSOs zusätzliche Verkehre zu "auskömmlichen" Flughafenentgelten generiert werden, die dazu beitragen können, betrieblich eine "Schwarze Null" zu schreiben.

Zum anderen wird durch das Instrument der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen natürlich Verkehr generiert – das an Regionalflughäfen weit verbreitete Defizit an Luftverkehrsverbindungen kann mit dieser Maßnahme etwas abgemildert werden und es können gezielt Strecken gefördert werden, die von Interesse für die regionale Wirtschaft sind und von anderen, zumeist ebenfalls staatlich kofinanzierten Verkehrsträgern wie dem System Schiene nicht geeignet bedient werden.

Anlaufhilfen für Luftverkehrsgesellschaften

Als Hauptproblem der Kostendeckung bei Regionalflughäfen kann die niedrige Passagier- beziehungsweise Flugbewegungszahl angesehen werden. In der Vergangenheit wurde eine Reihe staatlich geförderter Programme aufgelegt, die den Luftverkehr an den betreffenden Flughäfen stimulieren sollte. Aus beihilferechtlicher Sicht können diese Programme ausnahmsweise als zulässig angesehen werden, solange ein diskriminierungsfreier Zugang gewährt wird (zum Beispiel in Form einer Ausschreibung oder transparenten, veröffentlichten Kriterien) und ein degressiver Verlauf mit einer zeitlichen Höchstgrenze besteht.

In der Regel erfolgt in den EU-Mitgliedsstaaten eine staatliche Förderung eher auf indirektem Wege: An vielen Flughäfen bestehen Anreizsysteme, die aufgrund verschiedener Kriterien Rabatte bei Flughafenentgelten, den Kosten für die Bodenabfertigung oder Zuschüsse zu den Marketingkosten einer neuen Route gewähren. Auch diese Systeme steigern das Verkehrsaufkommen und wurden in der Vergangenheit beihilferechtlich häufig nicht beanstandet, sofern auch hier transparente Vergabekriterien, eine degressive Staffelung und eine zeitliche Begrenzung angewendet wurden.

Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit muss jedoch im Einzelfall überprüft werden: Sofern keine Erlöse generiert werden, die zumindest die variablen Kosten decken, wächst der Verlust des Flughafens mit steigendem Verkehrsaufkommen. In diesen Fällen werden dann die Steuerzahler häufig in die Haftung genommen, wenn die öffentliche Hand den Verlust der Flughafengesellschaft ausgleicht.

Durch das EU-Beihilfeverbot wird es in Zukunft nicht mehr uneingeschränkt möglich sein, dass die öffentliche Hand Verluste von Flughäfen trägt, die sich Mehrverkehr durch nicht kostendeckende Flughafenentgelte "erkauft" haben. Eine direkte staatliche Förderung von Airlines unter der Maßgabe einer transparenten Vergabe, degressiver Staffelung und zeitlicher Begrenzung erscheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt weiter erlaubt zu sein.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Anlaufhilfen stellt die Marktmacht der Luftverkehrsgesellschaften dar. Da die Anreizsysteme zeitlich begrenzt sind und den Low Cost Carriern durch ein Höchstmaß an Outsourcing nahezu keine Kosten bei einem Wechsel des Flughafens entstehen, ist die Standorttreue eher schwach ausgeprägt.

Ähnlich einem Wanderzirkus sucht sich das Airline-Management einen neuen Flughafen mit attraktiven Konditionen, wenn die Fördermittel am bisherigen Standort ausgelaufen sind - das Spiel beginnt so immer wieder von neuem. Zuletzt wurde von einer derartigen Strategie bei Wizz Air berichtet, die pünktlich zum Auslaufen des Förderprogramms den Rückzug vom Flughafen in Frankfurt bekannt gab. Dies ist jedoch nur ein Beispiel für eine gängige Praxis, die in der Vergangenheit auch schon bei Ryanair und easyJet beobachtet werden konnte.

Zusammenfassung und Ausblick

Die hier gezeigten Möglichkeiten stellen Finanzierungsformen dar, die vielfach in der bisherigen Praxis angewendet wurden und durchaus in der Zukunft noch intensiver von öffentlichen Flughafeneigentümern genutzt werden könnten.

Es lässt sich daher konstatieren, dass auch ohne eine Überarbeitung beziehungsweise Lockerung der Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission für Flughäfen ab dem Jahr 2024 kein "Flughafensterben" zwingend drohen muss – denn es bestehen weiterhin Wege, Flughäfen als regional bedeutende Akteure eines multimodalen Verkehrssystems zu finanzieren. Dieser Beitrag hat einige generelle Möglichkeiten skizziert, die jedoch aufgrund der hohen Komplexität jeweils immer im Einzelfall unter Berücksichtigung der individuellen Begleitumstände sowie der sich immer weiter fortentwickelnden Rechtsprechung zu bewerten sind.

Aus ökonomischer Sicht erscheinen jedoch umfassendere Analysen unter Einbeziehung aller Kosten- und Nutzeneffekte geboten, um entscheiden zu können, welche Regionalflughäfen weiterhin unterstützt werden sollten. Es ist zu erwarten, dass die Bewertung des Nutzens von Flughäfen dabei je nach Sichtweise und geografischer Abgrenzung durchaus unterschiedlich ausfallen kann.

Der Druck auf die Flughafenbetreiber wird jedoch nicht nur aufgrund der Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission weiterhin hoch bleiben, Kosten zu senken und Verkehr zu kostendeckenden Konditionen zu akquirieren. Auch politisch ist es nicht selbstverständlich, dass der Steuerzahler langfristig wenig genutzte Flughäfen auf welchem Wege auch immer alimentiert.

Zu einer Kostensenkung können längerfristig auch technologische Innovationen einen Beitrag leisten, so etwa die Einführung von "Remote Towers". Auch die Einführung neuer Regionalflugzeuge, die künftig dazu beitragen können, die Erreichbarkeit nicht optimal an Bodenverkehrsnetze angeschlossener Regionen umweltfreundlich zu verbessern, könnten langfristig die wirtschaftlichen Perspektiven der kleineren Flughäfen verbessern.

Neue Geschäftsfelder könnten auch durch eine Integration in Energiesysteme durch die Produktion von grünem Strom und Wasserstoff erschlossen werden, die in der Zukunft nicht nur im Luftverkehr, sondern auch für andere Sektoren eine wachsende Bedeutung haben. Durch derartige Innovationen könnten die häufig vorhandenen großen Flächen an Flughäfen zusätzlich effizient genutzt werden.

Dieser aktualisierte Artikel basiert auf einer Studie, die erstmals 2018 unter dem Titel "Options for Traffic Growth at Smaller European Airports Under the European Commission’s Guidelines on State Aid” im Journal Transportation Research Procedia 35 (2018), S. 130-139 veröffentlicht wurde. Die Autoren bedanken sich bei den Reviewern des Artikels, insbesondere bei Nina Naske, Hans-Martin Niemeier und Tolga Ülkü für die hilfreichen Kommentare und Anmerkungen.