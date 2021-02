Für den Begriff "Regionalflughafen" gibt es sowohl in Deutschland als auch international keine klare Definition. In luftverkehrspolitischen Diskussionen führt das schnell zu Missverständnissen. Doch was macht eigentlich einen Regionalflughafen aus? Der Versuch einer Begriffsabgrenzung.

Die Regionalflughäfen in Deutschland stehen immer wieder im Zentrum kontroverser Diskussionen. In dieser Serie betrachten wir die wirtschaftspolitischen Aspekte der Regionalflughafeninfrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und haben dazu kompetente Gastautoren und Interviewpartner aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gewinnen können. Im ersten Teil unserer Serie "Regionalflughäfen" geht es um die komplizierte Begriffsabgrenzung: Was macht eigentlich einen Regionalflughafen aus?

Wer die Berichterstattung über die staatlichen Corona-Hilfen für Flughäfen verfolgt hat, der wird sich über die verschiedenen Überschriften gewundert haben, mit denen die Redaktionen das Hilfspaket des Bundes übertitelt haben. Die "wichtigsten Flughäfen" würden unterstützt, die "internationalen" oder die "großen" wurde geschrieben. "Regionalflughäfen" blieben außen vor, hieß es hier und da, während dann weiter unten zu lesen war, dass sich Saarbrücken, Erfurt oder auch Münster/Osnabrück auf Hilfen freuen können. Falsch? Nicht unbedingt. Denn die Begriffsdefinition für "Regionalflughafen" ist gar nicht so einfach.

Wenn Studentinnen und Studenten ihre erste eigene wissenschaftliche Arbeit schreiben dürfen (beziehungsweise müssen), so werden sie in den entsprechenden Einführungsveranstaltungen meist sehr deutlich darauf hingewiesen, dass eine sorgfältige Definition der jeweils verwendeten Fachbegriffe von zentraler Bedeutung ist, um eindeutige Aussagen treffen zu können und Missverständnisse zu vermeiden.

Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Definitionen. Am leichtesten zu handhaben sind zumeist Legaldefinitionen. Hier existiert in einem Gesetz oder einer vergleichbaren offiziellen Quelle eine klare Begriffsbestimmung. Beispielsweise ist die Unterscheidung zwischen Nah- und Fernverkehr für bodengebundene Verkehrsdienstleistungen in Deutschland im Regionalisierungsgesetz (sowie darauf aufbauend in zahlreichen Landesgesetzen) relativ eindeutig – wenngleich etwas umständlich – festgelegt. Zwar lässt sich auch bei Legaldefinitionen ihre Eignung beziehungsweise Zweckmäßigkeit kontrovers diskutieren, sie bilden jedoch zunächst einmal einen anerkannten begrifflichen Bezugsrahmen.

Keine Legaldefinition für "Regionalflughafen"

Für zahlreiche Begriffe, die im (luft-)verkehrswirtschaftlichen Kontext gebraucht werden, gibt es keine Legaldefinition, sodass Wissenschaftler und andere Autoren grundsätzlich frei sind, eine Definition zu wählen (oder sogar selbst zu formulieren), die für ihre jeweilige Arbeit zweckmäßig ist.

So gibt es für den Begriff "Regionalflughafen", der immer wieder in luftverkehrspolitischen Diskussionen eine wichtige Rolle spielt, zumindest in deutschen Rechtsquellen keine Legaldefinition. Das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) unterscheidet bei den Flugplätzen (als Oberbegriff) lediglich zwischen Flughäfen und Landeplätzen, wobei das Abgrenzungskriterium für Flughäfen die obligatorische Festlegung eines Bauschutzbereichs ist (§38 LuftVZO). Eine weitere Unterscheidung erfolgt zwischen Verkehrs- und Sonderflugplätzen, wobei letztgenannte nicht für den allgemeinen Verkehr geöffnet sind (etwa Werksflughäfen einzelner Unternehmen).

Insgesamt gibt es in Deutschland über 500 Flugplätze. Die Zahl der als Flughafen genehmigten Flugplätze ist dabei mit 39 (einschließlich Berlin-Tegel) erstaunlich hoch. Neben wenigen Sonderflughäfen (am bekanntesten ist wohl Oberpfaffenhofen) gibt es auch einige kleinere Verkehrsflugplätze, die als Flughafen genehmigt sind (beispielsweise Siegerland oder Neubrandenburg). Darüber hinaus verwenden auch einige Verkehrslandeplätze in ihrer Außendarstellung mitunter die Begriffe Flughafen beziehungsweise Airport (zum Beispiel Kiel und Mannheim), wobei beispielsweise der Landeplatz Mannheim – im Unterschied etwa zum Flughafen Siegerland – im Linienverkehr angeflogen wird.

Gemäß §27d LuftVG werden Dienste der Flugsicherung an Flughäfen vorgehalten, an denen der Bundesverkehrsminister hierfür einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit feststellt oder ein "verkehrspolitisches Interesse" anerkennt. Diese derzeit von der DFS kontrollierten Flughäfen sind in der "Verordnung über die Erhebung von Kosten für die Inanspruchnahme von Diensten und Einrichtungen der Flugsicherung beim An- und Abflug - FSAAKV" enumerativ aufgeführt. Es handelt sich um die Berliner Flughäfen sowie die Flughäfen Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart.

Diese (nach der Schließung von Berlin-Tegel) 15 Flughäfen werden oftmals als "internationale Verkehrsflughäfen" bezeichnet; als Negativdefinition ergibt sich, dass alle anderen Flughäfen als "Regionalflughäfen" eingestuft werden können. Das Luftverkehrsgesetz verwendet diese Begriffe allerdings nicht.

Der deutsche Flughafenverband ADV bezeichnet sogar insgesamt 21 seiner Mitglieder als "internationale Verkehrsflughäfen", zu den 15 vorgenannten Flughäfen kommen Dortmund, Friedrichshafen, Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Paderborn/Lippstadt und Weeze hinzu.

Die Liste der Flughäfen, die von der ADV als "Regionalflughafen" geführt werden, ist entsprechend kurz, beispielsweise finden sich dort Kassel, Memmingen und Sylt. Dabei ist dann unter anderem bemerkenswert, dass der Allgäu Airport in Memmingen bei einer reinen Betrachtung der Passagierzahlen neun der "internationalen Verkehrsflughäfen" gemäß ADV hinter sich lässt und beispielsweise die Fluggastzahl des "internationalen Verkehrsflughafens" Erfurt um mehr als das Zehnfache übertrifft (Datenbasis 2019).

Ein Blick in andere Länder

Auch in anderen Ländern existiert oftmals keine Legaldefinition für Regionalflughäfen, etwa in Großbritannien. Dort – und in anderen Staaten, die weniger polyzentrisch als Deutschland strukturiert sind – finden sich in der Literatur teilweise Definitionen, die alle Flughäfen außerhalb der Hauptstadtregion als "regional" klassifizieren. In den USA gibt es zwar – bedingt durch das dortige Finanzierungssystem – offizielle Bezeichnungen für Flughäfen unterschiedlicher Größe und Funktion, der Begriff "Regional Airport" taucht jedoch lediglich als Untergruppe der Flughäfen für die "General Aviation" auf, die dadurch gekennzeichnet sind, dass dort kein Linienverkehr stattfindet.

Fündig bei der Suche nach einer "offiziellen" Definition für Regionalflughäfen wird man auf der europäischen Ebene. In ihren Leitlinien zur Flughafenfinanzierung aus dem Jahr 2005 definierte die Europäische Kommission vier Kategorien von Flughäfen, die rechtssicher (aber auch etwas einfallslos) allein auf der Basis der jährlichen Passagierzahlen in die jeweiligen Kategorien eingestuft wurden.

Bei einer Passagierzahl zwischen einer und fünf Millionen handelte es sich demnach um einen "großen Regionalflughafen", unterhalb einer jährlichen Passagierzahl von einer Million galt der Flughafen als "kleiner Regionalflughafen". In den neueren Leitlinien zu Beihilfen im Luftverkehr aus dem Jahr 2014 wird für Regionalflughäfen dann eine Passagierzahl von drei Millionen als Grenze festgeschrieben.

Letztlich ist eine Begriffsabgrenzung auf der Basis "runder" Passagierzahlen genauso willkürlich wie jeder andere Grenzwert. Allerdings sinken dabei in einem wachsenden Markt (wie er vor Beginn der Covid-19-Pandemie in der Regel zu beobachten war) im Zeitablauf die Anforderungen an die relative Bedeutung der Flughäfen.

Konkret musste ein Flughafen im Jahr 2014, dem Ursprungsjahr der aktuell gültigen Kommissionsleitlinien, rund 1,4 Prozent des deutschen Passagiermarktes bedienen, um nicht mehr als Regionalflughafen zu gelten. Im Jahr 2019 reichten dann bereits 1,2 Prozent.

Grenzwerte und Ausnahmen

Für Regionalflughäfen ist die geringe Bedeutung der Luftfracht charakteristisch, was erklären mag, dass die Europäische Kommission in ihrer Definition allein auf die Passagierzahl abstellt. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. In Deutschland ist hier insbesondere auf Leipzig/Halle hinzuweisen, ein Flughafen, der bei reiner Betrachtung der Passagierzahl als Regionalflughafen einzustufen wäre, jedoch im Jahr 2019 zusätzlich rund ein Viertel der deutschen Luftfracht abfertigte und somit unzweifelhaft von erheblicher verkehrlicher Bedeutung ist.

Bezeichnenderweise wird dieser Flughafen nicht in einer nicht unumstrittenen Studie des BUND betrachtet, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Subventionierung von Regionalflughäfen enthält und sich ansonsten an der Abgrenzung der Europäischen Kommission orientiert.

Blickt man allein auf die Passagierzahl, so gab es in Deutschland im Jahr 2019 neun Flughäfen (einschließlich der beiden Berliner Flughäfen), die mehr als fünf Millionen Passagiere abfertigten. Darunter war Hannover mit rund 6,3 Millionen Passagieren am kleinsten. Nürnberg lag in diesem Jahr mit rund 4,1 Millionen Passagieren unterhalb des alten aber oberhalb des neuen europäischen Grenzwertes. Die größten Regionalflughäfen waren mit jeweils mehr als zwei Millionen Passagieren Dortmund, Leipzig/Halle und Bremen.

Auf der Basis dieser und vergleichbarer Abgrenzungen lassen sich vielfältige Kennzahlen berechnen und Analysen vornehmen. So beträgt bei den 24 "Hauptverkehrsflughäfen", über die vom Statistischen Bundesamt detailliert berichtet wird und die im Jahr 2019 jeweils mehr als 150.000 "Fluggasteinheiten" (= ein Passagier oder 100 Kilogramm Fracht/Post) abfertigen, der Anteil der Regionalflughäfen (unter drei Millionen Passagiere) an der Gesamtpassagierzahl 7,1 Prozent. Allerdings beinhaltet die Gesamtpassagierzahl auch zahlreiche Umsteiger. Betrachtet man allein die Quelle-Ziel-Passagiere, so lag der Anteil der Regionalflughäfen in Deutschland im Jahr 2019 bei über neun Prozent.

Tabelle 1 gibt für die "Hauptverkehrsflughäfen" gemäß Statistischem Bundesamt (mit weniger als drei Millionen Passagieren) einen Überblick über ausgewählte Verkehrszahlen im Jahr 2019. Auffällig ist unter anderem, dass nur vier der insgesamt 14 betrachteten Flughäfen die Passagierzahl im Vergleich zum Jahr 2009 steigern konnten, wobei es der Luftverkehrswirtschaft im Basisjahr 2009 ohnehin ziemlich schlecht ging. Dabei konnte Dortmund das absolut größte Wachstum und Memmingen den größten prozentualen Anstieg vorweisen. Der sowohl absolut als auch prozentual stärkste Passagierrückgang war am Flughafen Hahn zu beobachten.

Regionalflughäfen in Deutschland Flugplatz Passagiere (in Mio.) Veränderung Passagierzahl im Vergleich zu 2009 Flugbewegungen Anteil Flugbewegungen mit MTOW unter 25 t Dortmund 2,718 60,6% 26.789 33,6% Leipzig/Halle 2,615 42,5% 71.921 3,9% Bremen 2,307 -5,3% 29.500 27,3% Memmingen 1,719 113,3% 13.930 24,6% Dresden 1,596 -5,1% 20.433 16,0% Hahn 1,496 -60,0% 13.923 8,3% Karlsruhe/Baden-Baden 1,336 24,4% 19.930 55,7% Niederrhein 1,231 -48,5% 9.355 19,6% Münster/Osnabrück 0,977 -27,4% 22.843 57,3% Paderborn/Lippstadt 0,691 -26,3% 23.483 70,9% Friedrichshafen 0,476 -12,5% 11.749 57,9% Saarbrücken 0,367 -7,6% 7.207 26,7% Erfurt 0,154 -39,8% 5.931 63,7% Rostock-Laage 0,127 -8,0% 10.800 87,8% Summe / gewichteter Durchschnitt 17,810 -7,6% 287.794 32,1% Tabelle 1: Basisdaten zu Regionalflughäfen in Deutschland (2019) Quelle: Statistisches Bundeamt (Fachserie 8, Reihe 6.1), eigene Berechnungen.

Blickt man auf die finanziellen Kennzahlen, so sind Regionalflughäfen in Deutschland nahezu ausnahmslos auf öffentliche Mittel angewiesen (in anderen Ländern gibt es teilweise Flughafensysteme mit einer internen Quersubventionierung). Dabei ist weiter zu unterscheiden, ob zumindest der laufende Betrieb kostendeckend abgewickelt werden kann (also ein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet wird) oder auch hierfür der Steuerzahler in Anspruch genommen werden muss.

Angesichts des hohen Fixkostenanteils bei Flughäfen ist das Defizit pro Passagier typischerweise umso größer, je kleiner die Passagierzahl ausfällt. Beispielsweise betrug der Zuschuss pro Flugreisendem im Jahr 2018 in Kassel rund 90 Euro (aufgrund der charakteristischen Paarigkeit des Personenverkehrs ist hier der Subventionsbetrag pro Einsteiger und Aussteiger addiert), in Dresden hingegen nur rund sechs Euro.

Dortmund kam trotz seiner Größe auf über zehn Euro Zuschussbedarf, was auch mit dem dort dominierenden Low-Cost-Verkehr zusammenhängen dürfte, der zu unterdurchschnittlichen Einnahmen pro Passagier führt. Hier – und bei den ökologischen Aspekten – setzen die kontroversen verkehrspolitischen Diskussionen zum Thema Regionalflughäfen an, auf die in weiteren Beiträgen dieses Themenschwerpunkts genauer eingegangen wird.

Weitere Kennzahlen zur Klassifizierung

Innerhalb der Gruppe der aufgrund ihrer Passagierzahlen nur eher grob abgegrenzten Regionalflughäfen lassen sich zahlreiche weitere Differenzierungen vornehmen, die für unterschiedliche Untersuchungsziele hilfreich sein können. Exemplarisch sei hier auf Konversionsflughäfen (ehemalige militärische Nutzung), Entlastungsflughäfen (Regionalflughäfen in der Nähe größerer Flughäfen mit Kapazitätsengpässen) und Low-Cost-Flughäfen verwiesen, wobei bei Letzteren zumeist weniger auf die Kosten des Flughafenbetriebs als vielmehr auf den Anteil der Billigflieger Bezug genommen wird.

Die Beispiele London-Stansted und Charleroi (Eigenbezeichnung Brussels South) zeigen dabei, dass Flughäfen mit dominantem Low-Cost-Verkehr die typische Größenordnung eines Regionalflughafens weit hinter sich lassen können.

Zudem lässt sich fragen, ob ein Regionalflughafen eine Region an einen Hub anbindet (Konnektivitätsfunktion) oder lediglich (zumeist primär touristische) Direktverbindungen angeboten werden. Schließlich ist nicht zu vernachlässigen, dass an vielen Regionalflughäfen auch die Allgemeine Luftfahrt eine große Bedeutung besitzt.

Der Anteil kleinerer Maschinen, mit denen in der Regel die Flüge der Allgemeinen Luftfahrt durchgeführt werden, liegt bei vielen der kleineren Regionalflughäfen über 50 Prozent (siehe Tabelle 1). Folglich kann neben der Passagierzahl auch die Zahl der Flugbewegungen in den unterschiedlichen Segmenten der General Aviation eine relevante Information zur Beurteilung verkehrlicher und wirtschaftlicher Effekte eines regionalen Flughafens beziehungsweise Landeplatzes darstellen.

Rechtlich, nach Passagieren oder Beförderungseinheiten, nach finanziellen Kennzahlen oder nach der Nutzung: Es ist sehr komplex, "Regionalflughäfen" als solche zu definieren. Dennoch wird dieser Begriff bei der Diskussion über den Luftverkehr vielfach genutzt. Die fehlende Eindeutigkeit bei der Begriffsdefinition kann da leicht zu Missverständnissen führen. Hinzu kommt, dass Definitionsungenauigkeiten auch in anderen Bereichen des Luftverkehrs vorkommen, die zum Teil ebenfalls mit den Herausforderungen an Regionalflughäfen eng verwoben sind.

Beispielsweise wird im Luftverkehr die Abgrenzung zwischen Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen oftmals unterschiedlich vorgenommen. Auch die wesentlichen Merkmale eines "Low Cost Carriers" lassen sich auf verschiedene Art und Weise konkretisieren, sodass im Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob Airline X oder Y diesem Geschäftsmodell zugerechnet werden soll. Nicht ohne Grund beginnt beispielsweise der "Low Cost Monitor" des DLR stets mit einer Aufstellung, welche Fluggesellschaften bei den jeweiligen Datenanalysen berücksichtigt wurden.