Regionalfluggesellschaften warnen vor Wettbewerbsverzerrungen durch Corona-Hilfen

Der europäische Regional-Airline-Verband "European Regions Airline Association" (ERA) hat sich in einem Brandbrief an die Politik gewandt. Staatliche Corona-Hilfen dürften den Wettbewerb in Europa nicht verzerren. Ansonsten würden viele Fluggesellschaften verschwinden.