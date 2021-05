Kurzmeldung Regionalfluggesellschaft BRA will weitere Flugzeuge

Die schwedische Regionalfluggesellschaft BRA will in diesem Jahr sechs weitere Flugzeuge in Betrieb nehmen. Die Airline plant damit zehn ganzjährige Routen und sechs saisonale Strecken zu betreiben, berichtet "Check-In.dk". BRA hatte erst im Mai nach 13 Monaten Pause den Betrieb wieder aufgenommen.