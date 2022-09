Regierung rudert bei Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen zurück

uifegshuxbtgdrln iizyk xoz ipdm, ppffjpsjkh ndvvsnmvsf zavvn, mxh uhjj.

ptciv ijvld vpbxa jhx hrwn, qchtbou mpsl shztmn

Die Ampelregierung rudert bei der angekündigten Verschärfung der Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen zurück. Wie die "Welt" berichtet, soll die Maskenpflicht auf Flügen innerhalb Deutschlands und von Zielen aus und in die Bundesrepublik wohl ganz entfallen. Zunächst war geplant, dass Passagiere ab Oktober statt einer OP-Maske wieder eine FFP2-Maske tragen müssen.

Die FDP hatte gegenüber den Partei- und Fraktionschefs von SPD und Grünen sowie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf eine Abschaffung der Maskenpflicht gedrängt.

"In der Sache ist ein gutes Ergebnis erzielt worden, an dem die FDP einen entscheidenden Anteil hat", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gegenüber der "Welt". Die Streichung der Maskenpflicht in Flugzeugen zeige, dass seine Partei in der Corona-Politik "Maß, Mitte und Vernunft" walten lasse. "Ohne die FDP in der Regierung wäre das so nicht möglich gewesen."

Lauterbach: "Keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der Deutschen Presseagentur: "Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikron-Welle. Deswegen setzen wir beides ein." Solange es die Pandemielage aber erlaube, werde im Flieger die Maskenpflicht fallen. "Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft."

An der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen hält Lauterbach aber weiter fest. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Tragen von Masken in den Bussen und Bahnen sinnvoll und notwendig", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Das Risiko, sich zu infizieren, sei dort sehr viel höher als im Flugverkehr. Bei Flugzeugen sei die Lage etwas anders, weil an Bord durch Filteranlagen mehr Luftzirkulation herrsche.

Lauterbach verwies auch darauf, wie wenige Menschen im Vergleich zu den vielen Nutzern in Bussen und Bahnen fliegen. Somit seien beide Bereiche nicht vergleichbar. "Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden", erläuterte er. So habe die Lufthansa immer wieder erklärt, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen könne. "Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist."

Lauterbach betonte, es sei "von vornherein klargestellt gewesen, dass wir über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nicht verhandeln". Auf Drängen der FDP wollen die Koalitionsfraktionen die ursprünglich weiterhin geplante bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen zum Herbst aus dem Infektionsschutzgesetz streichen. Der Minister erläuterte mit Blick auf die geänderten Pläne, wenn im Herbst die Fallzahlen stark stiegen, "dann könnten wir als Regierung per Verordnung auch in den Flugzeugen die Maskenpflicht im Flugzeug wieder einführen".

Scholz und Habeck ohne Maske im Regierungsflieger

Angeheizt wurde die Diskussion um die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen, da Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) im Regierungsflieger keine Maske getragen hatten. Scholz führte die Maskenpflicht in Regierungsmaschinen daraufhin wieder ein.

Zuvor hatte das Bundeskabinett vorgeschlagen, die Maskenpflicht von OP auf FFP2-Masken zu verschärfen.

Aus Sicht des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist eine weitere Verschärfung der Maskenpflicht in Flugzeugen unnötig. Die geplante Verschärfung sei "unverhältnismäßig und nicht nachvollziehbar" hieß es aus dem Verband. Auch die europäischen Flugsicherheits- und Gesundheitsbehörden würden hierfür keine Veranlassung sehen.

Lufthansa erleichtert über Abschaffung

Ebenso kritisierte Lufthansa die angekündigte Verschärfung und forderte eine Abschaffung der Maskenpflicht. Nun, da die Maskenpflicht wohl abgeschafft wird, zeigt sich die Airline erleichtert. Konzernchef Carsten Spohr sprach in Frankfurt von einer guten Nachricht und sagte: "Glauben Sie mir, wie froh nicht nur ich bin. Wie froh sind unsere Mitarbeiter, die nicht mehr Maskenpolizei spielen müssen. Und wie froh sind täglich knapp 300.000 Fluggäste, die nirgendwo sonst mehr eine Maske tragen mussten, weil es jede andere Airline ignoriert hat."

Der Luftverkehrskonzern hatte sich gemeinsam mit der Branche insbesondere gegen die geplante Verschärfung gewendet, dass nur noch FFP2-Masken akzeptiert werden sollten. Es sei beispielsweise nicht erlaubt, diese Masken zwölf Stunden lang im Arbeitsumfeld zu tragen, sagte Spohr. "Aber wir hätten Gäste zwingen müssen, sie bis zu 14 Stunden nach Buenos Aires zu tragen."

Die Gewerkschaft Verdi hat die vorgesehene Aufhebung der Maskenpflicht aus Sicht des Kabinenpersonals ebenfalls begrüßt. Wenn die Bundesregierung die Pflicht im Herbst fallen lasse, wäre das für die Beschäftigten "eine spürbare Erleichterung", sagte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle am Dienstag der Deutschen Presseagentur.

"Sie sind dann nicht mehr gezwungen, die Maskenpflicht gegenüber den Passagieren durchzusetzen. Zumal manche Passagiere wenig Verständnis dafür haben, da sie bei Airlines aus anderen Ländern auch keine Maske aufsetzen müssen", sagte Behle. Verdi mache sich daher seit Langem für international einheitliche Regelungen zur Maskenpflicht stark.