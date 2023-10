Regent sammelt 60 Millionen US-Dollar für elektrischen Seaglider ein

Regent Craft hat sich zusätzliche 60 Millionen US-Dollar in einer weiteren Finanzierungsrunde gesichert. Damit soll der Seaglider "Viceroy" produziert werden und im nächsten Jahr erstmals abheben.

Das US-Unternehmen Regent Craft (Regional Electric Ground Effect Nautical Transport) hat weitere finanzielle Unterstützung einsammeln können

Damit kann der Seaglider in die Prototyphase übergehen, in der es so weit entwickelt wird, dass es von Piloten "geflogen" werden kann. Rund 60 Millionen US-Dollar konnte das erst drei Jahre alte Unternehmen dafür sichern. Damit kann Regent seit Gründung auf insgesamt 90 Millionen US-Dollar Kapital zurückgreifen.

Mit der Anschubfinanzierung soll in recht kurzer Zeit ein Fahrzeug entwickelt werden soll, das zwar fliegen kann, aber noch nicht unter die Zertifizierungsregeln der Luftfahrt fällt.

Es handelt sich bei dem Seaglider nämlich um ein Bodeneffektfahrzeug, sodass unter anderem die International Maritime Organization für dieses Fahrzeug verantwortlich ist.

Der Seaglider soll bereits im Jahr 2024 zu seinem Erstflug starten, ehe mithilfe der International Maritime Organization die Flugzeugentwicklung in eine Zertifizierungsphase geht, die 2025 abgeschlossen werden soll. Später soll noch ein größeres Flugzeug folgen.

Regent will mit dem Seaglider ein Angebot im Regionalverkehr schaffen, dass auf Flughäfen verzichten kann und eine Distanz von 290 Kilometern überwinden können soll. Angetrieben wird es von Elektromotoren, die das Flugzeug auf 290 km/h bringen.

Laut Regent Craft kann der Hersteller bereits auf über 500 Bestellungen für den Zwölf-Sitzer verweisen. Zu den Unterstützern des Regent-Projekts gehören unter anderem Japan Airlines über den Innovation Fund, Lockheed Martin, Yamato Holdings, Mark Cuban sowie der Strategic Development Fund der Vereinigten Arabischen Emirate.