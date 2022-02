Wer bislang "nur" doppelt geimpft ist, für den könnte das Reisen in der nächsten Zeit komplizierter werden. Denn ab sofort gelten in der EU neue Regelungen zur Gültigkeit von Corona-Impfzertifikaten. Die "FVW" schaut sich an, was sich mit Booster-Impfung und Fristverkützung im Reiseverkehr alles ändert.