Regeln für Drohnen in der Umgebung von Flughäfen

Der Flugverkehr wird zunehmend von Hobbydrohnen an Flughäfen gestört. Dabei gibt es klare Regeln für ihren Einsatz in der Nähe von Airports. Eine Übersicht.

Drohnenpiloten müssen sich an Regeln halten - das gilt ganz besonders in der Nähe von Flughäfen. Für Aufstiege in der sogenannten Kontrollzone von internationalen, regionalen und militärischen Flughäfen sowie bei Flügen in größeren Flughöhen wird eine Flugverkehrskontrollfreigabe bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle benötigt.

Der Mindestabstand zur Flugplatzbegrenzung beträgt dabei 1,5 Kilometer, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf ihrer Webseite informiert. Der Flugbetrieb ist nur in direkter Sichtweite des Steuerers erlaubt.

Dabei fallen Ferngläser, On-Board-Kameras, Nachtsichtgeräte oder ähnliche technische Hilfsmittel nicht unter den Begriff der direkten Sichtweite. Innerhalb des Flughafens und der Kontrollzone gilt ein absolutes Flugverbot.

Der Drohnensteuerer oder eine Begleitperson muss den Luftraum während des Fluges ständig beobachten und vor allem nach anderem Flugverkehr Ausschau halten. Dabei muss bemanntem Flugverkehr stets ausgewichen werden, vor allem durch die Verringerung der Flughöhe oder durch Landung.

Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren

"Insbesondere im Bereich der An- und Abflüge gilt sogar schon die Sichtung einer Drohne durch das Cockpit als eine sogenannte meldepflichtige Behinderung", so eine Sprecherin der DFS in Langen. "Die Piloten sind abgelenkt, dabei müssen sie sich besonders in diesen Flugphasen auf ihre Tätigkeit im Cockpit konzentrieren."

Die Kollision einer Drohne mit einem Flugzeug sei allemal gefährlich. Unerlaubte Drohnenflüge im Nahbereich von Flughäfen gelten als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und werden mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet.