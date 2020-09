In der vergangenen Woche haben wir die Metapher-Woche ausgerufen - allerdings zu früh! Oh, wie wenig wir damals doch wussten! Denn erst jetzt hat Qantas ihre Metapher-Karten ausgespielt und zack: Jetzt können selbst Metaphern über unsere Metapher-Woche einpacken.

DWDWDW ("Das War Die Woche Die War")

14. bis 18. September 2020

Am Montag hat Qantas nicht nur die Metapher der vergangenen Luftfahrtwoche, sondern wohl die beste Metapher des gesamten Luftfahrtjahrs 2020 gesetzt. Die Australier boten nämlich erstaunlich erfolgreich Flüge nach nirgendwo an. Und ob Sie es glauben oder nicht: Die Sitze waren innerhalb von zehn Minuten ausverkauft.

Wenn Sie also schneller gewesen wären, hätten auch Sie einen Rundflug mit einer Qantas Boeing 787 für 787 australische Dollar in der Economy Class, 1787 Dollar in der Premium Economy Class und 2787 Dollar in der Business Class buchen können.

Ein so schöner Flug, um sich schnell noch mal das Great Barrier Reef in seiner Pracht anzuschauen, hieß es, bevor es durch den Klimawandel zerstört wird, fügten Umweltaktivisten hinzu, und zwar ganz ohne jeglichen Sinn für Ironie.

Nichts, was am Montag noch geschah, konnte diese Leistung noch übertreffen, auch wenn die Europäischen Kommission die Aussetzung der Slot-Regeln verlängert hat, sodass wir einfach zum Dienstag übergehen. Nur was in aller Welt konnten die Europäer jetzt noch tun, um die Aussies im Metapher-Kampf zu übertreffen?

Es ist Zeit für Ernsthaftigkeit

Nun, wir haben dem Ganzen ein wenig Ernsthaftigkeit entgegengesetzt. Die Deutsche Gesellschaft für Luftfahrtforschung, GARS, die zu normalen Zeiten große Luftfahrtkonferenzen durchführt, hat eine Reihe von Webinaren durchgeführt (und ja, volle Transparenz, Aviation Advocacy, das ATM Policy Institute und meine Wenigkeit waren mit dabei). Dabei haben 90 Minuten bemerkenswerterweise gar nicht ausgereicht, so viel gab es zu diskutieren.

Zunächst hat Brian Pearce von der Iata die Tatsache, dass eine bedeutende Reform erforderlich ist, fest auf die Tagesordnung gesetzt. Zweitens hat Mike Tretheway von Intervistas eingeräumt, dass wir das Wettbewerbsrecht überdenken und umgestalten müssen, um die Auswirkungen dessen, was vor sich geht, richtig zu analysieren. Kurz gefasst stellt er fest, dass wir bei der Analyse von Branchen, die in Netzwerken funktionieren, im Allgemeinen ganz fürchterlich versagen - und das gilt insbesondere für Bereiche, in denen die Dienstleistung verderblich ist, also in der Luftfahrt.

Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig.

Nach all dieser Seriosität legten dann die Australier noch mal mit Slapstick nach: Sie begnügten sich nämlich nicht damit, die Metapher-Krone des Jahres zu gewinnen, sondern wollten auch noch die Clown-Krone haben. In dieser Kategorie hat Europa ohnehin keine Chance. Denn Australien hat seinen ehemaligen Premierminister Tony Abbott. Prahlerisch hat er jetzt eine Bordkarte auf Instagram veröffentlicht, was wiederum einem moralisch motivierten Hacker ermöglichte, an seinen Pass und seine Handynummer zu gelangen.

Das wirklich Ärgerliche an dieser Clown-Nummer ist natürlich, dass die Sicherheitsprobleme rund um den PNR, Bordkarten und Websites den Fluggesellschaften seit Langem bekannt sind, aber bislang immer noch nichts dagegen unternommen wurde - aber sei es Drum.

Reformieren oder stolpern

Es scheint, als gäbe es zwei Möglichkeiten, wie sich die Luftfahrtbranche erholen könnte. Sie können, wie oben erwähnt, anfangen, über eine ernsthafte, strukturelle Reform nachzudenken. Etwa, dass man ein neues internationales Abkommen befürwortet, das das Abkommen von Chicago ersetzen kann. Oder man kann weiter rennen, immer schneller und schneller - und dabei Gefahr laufen, zu stolpern.

Die Flughäfen haben sich für Option Zwei entschieden. Am Mittwoch haben sie (zusammen mit dem Duty Free World Council) einen Plan vorgelegt, in dem es ernsthaft um mehr billiger Alkohol geht! Fairerweise muss man natürlich eingestehen, dass der Gedanke an preiswerteren Whiskey nie vernachlässigt werden darf. Daran gibt es also nichts zu kritisieren. Auf zum nächsten Tag.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto gleicher bleiben sie

Denn auch wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer darauf verlassen, dass die Lobby-Verbände zur Rettung eilen. Am Donnerstag rannte dann auch tatsächlich eine weitere Luftfahrt-Gruppierung auf den Kunstrasen der öffentlichen Empörung und stellte vor, was gut als "Duty Free hoch Zwei"-Strategie durchgehen könnte.

Mit "Europeans 4 Fair Competition" (E4FC) im Rücken, den gewieftesten unter den Gewieften, wenn es um das Erschaffen vermeintlich unabhängiger, öffentlicher Betroffenheit geht, forderte die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), das revidierte Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und Katar auf Eis zu legen. Wo soll man da nur anfangen?

Die E4FC wurde nicht nur gegründet, um seltsame Englisch-Schreibweisen mit Nummern statt Worten zu etablieren - und damit meine ich auch Euch, A4E - sondern vor allem, um jegliches Entgegenkommen gegenüber der Golf-Carrier zu bekämpfen. Sie wurde als Schwesterorganisation einer US-Einheit, "Americans for Fair Skies", organisiert und zwar von einem Kapitän Lee Moak, der jetzt auch im Vorstand der US-Post tätig ist. Aber hören Sie nicht nur auf mich, auch andere erkennen, wie überkritisch das alles ist.

Die Forderung der europäischen Betroffenheits-Lobbyisten lautet, dass jetzt nicht die Zeit für Wettbewerb sei. Wirklich nicht? Machen wir eine Denkübung: Was hätten E4FC und VC wohl verbreitet, wenn es keine Pandemie gegeben hätte? Genau: "Jetzt ist nicht die Zeit für Wettbewerb!" Je mehr sich die Dinge ändern, desto gleicher bleiben sie.

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass in der Luftfahrt ernsthafte Strukturreformen erforderlich sind, aber das bedeutet nicht, dass nicht auch anderswo beispiellose Strukturreformen erforderlich sind.

Nun gab es in letzter Zeit bereits eine beispiellose Häufung der Verwendung des Wortes "beispiellos". Am Freitag haben sich jetzt auch alle großen Luftfahrtverbände und die gesamte Reise- und Tourismusindustrie versammelt, um einen "beispiellosen Aufruf" an die Regulierungsbehörden zu richten. Sie wollen auch Unterstützung in ihrem Spiel. Das erscheint nur fair. Sie fordern, dass sich die Staaten Europas und der Europäischen Union zusammensetzen, um Tests und Grenzöffnungen zu koordinieren, damit wieder so viele Reisen stattfinden können wie möglich.

Nun ja, da Europa einem zunehmend unsicheren Herbst und dem Risiko einer zweiten Corona-Welle gegenübersteht, wird das wohl umso besser gelingen, je besser alle zusammenarbeiten.

