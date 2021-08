Reduzierter Langstreckenverkehr führt zu Lieferengpässen

Ob Halbleiter, Kunststoff oder Stahl: Solche Rohstoffe und Vorprodukte sind für deutsche Unternehmen schwer zu bekommen. Lieferengpässe und höhere Preise belasten nahezu die gesamte Wirtschaft.

83 Prozent der Unternehmen sind nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) direkt betroffen. Die weltweiten Handelsbeziehungen seien massiv gestört, die Unternehmen treffe das mit Wucht, sagte DIHK-Außenhandelsexperte Volker Treier am Donnerstag. "Es wird gerade der Konjunkturaufschwung ausgebremst."

Die Engpässe entstehen demnach, weil Produktions- und Transportkapazitäten fehlen, um eine wachsende Nachfrage zu bedienen. Knapp seien etwa weiterhin Container. Weil weniger Menschen fliegen, gebe es auch weniger Möglichkeiten, Waren im Frachtraum von Passagiermaschinen zu befördern.

Mehr als die Hälfte der globalen Luftfracht wird normalerweise in Unterflur-Frachträumen von Langstrecken-Passagierflugzeugen transportiert. Auch wenn zahlreiche Fluggesellschaften zwischenzeitlich sogar Passagierflugzeuge in temporäre Frachter umgebaut haben, ist das kein vernünftiger Ersatz, denn die "Prachter" können keine Paletten im Oberdeck aufnehmen, dazu fehlen die großen Ladetüren.

Gleichzeitig führen Corona-Beschränkungen zu Produktionsausfällen. "Diese Lieferkettenprobleme haben sich aufgetürmt in diesem Jahr", erklärte Treier. Die Probleme erschwerten die wirtschaftliche Erholung. Wenn es gut laufe, werde die Wirtschaft Mitte 2022 an das Vor-Krisen-Niveau anknüpfen.

Der Außenhandelsverband BGA erwartet gleichwohl weiter ein Exportplus von 13 Prozent in diesem Jahr. "Wir bleiben bei unserer Prognose für das Gesamtjahr, auch wenn es zahlreiche Unsicherheiten gibt", sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) der Deutschen Presse-Agentur.

Häufig mangelt es an bestimmten Vorprodukten wie Mikrochips und Kunststoffen. In einem von vier Unternehmen sind Holz und Aluminium knapp. Auch Kupfer und Verpackungen sind teils Mangelware. Am häufigsten mangelt es an Stahl.

Betroffen seien Betriebe sämtlicher Branchen und Größenklassen. Knapp zwei Drittel seien auf der Suche nach neuen Lieferanten, ein kleiner Teil behilft sich mit alternativem oder recyceltem Material. "Das bedeutet richtigen Stress in den Unternehmen", sagte Treier.

Preise steigen

43 Prozent der Befragten verzeichneten Umsatzausfälle, weil Aufträge nicht erfüllt werden können. Jedes vierte Unternehmen musste die Produktion drosseln oder stoppen, 17 Prozent bereits Aufträge ablehnen.

Bei zwei Dritteln der betroffenen Unternehmen führten die Probleme zu höheren Preise auch für die Kunden. 17 Prozent versuchten, beim Personal zu sparen, etwa durch Kurzarbeit oder den Abbau von Zeitkonten.

"Fehlende Ware, rasant steigende Versandpreise und mangelnde Verlässlichkeit bestimmen aktuell den unternehmerischen Alltag und sind eine immense Herausforderung", sagte BGA-Chef Börner. Auch wegen der weltweiten Konjunkturerholung sei es derzeit sehr schwierig, freie Kapazitäten zu bekommen.

Fortschritte bei Impfungen gegen das Virus sind aus seiner Sicht daher sehr wichtig. "Ich kann immer wieder nur appellieren: impfen, impfen." Im ersten Halbjahr stiegen die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" um 16,7 Prozent auf 673,1 Milliarden Euro gegenüber den ersten sechs Monaten 2020. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Krise tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen.