Reduzierte Mehrwertsteuer: Bahn verkauft ICE-Tickets für 12,90 Euro

Die Bahn bietet in einer "Super Sparpreis Aktion" rund 500.000 Fahrkarten für den Fernverkehr ab 12,90 Euro an. Die Tickets sind bis zum 31. März für viele Strecken in Deutschland erhältlich, beispielsweise für Frankfurt–Köln und Berlin–Hannover. Das Angebot gilt für ausgewählte Reisezeiten und sei aufgrund der reduzierten Mehrwertsteuer möglich, so DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber.