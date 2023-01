Am Sonntag startete der erste reaktivierte Airbus A380 der Lufthansa von Frankfurt zum Lufthansa-Technik-Standort in Manila. Dort soll die Maschine mit der Kennung D-AIMK umfangreich gewartet werden: der C-Check steht an, teilt Lufthansa mit. Am 3. Februar soll ein weiterer Lufthansa-A380 vom spanischen Teruel nach Frankfurt überführt und ebenfalls für den Liniendienst aktiviert werden.