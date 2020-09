Neue Quarantäne-Regeln sollen ab 15. Oktober gelten

Zeitgleich mit einer für den 15. Oktober geplanten Einführung einer digitalen Anmeldung für nach Deutschland einreisende Menschen sollen die Bundesländer neue Quarantäne-Regeln beschließen. Anmelden muss sich über das neue Online-Portal demnach nur, wer sich vorher in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat.

Die neue Teststrategie für Einreisende "wird auf der Basis einer neuen Rechtsgrundlage eingeführt", sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Hierfür erarbeitete das Ministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium eine neue Musterquarantäneverordnung, die dann jeweils von den Ländern in eigener Verantwortung in Kraft gesetzt werden müsse. "Die digitale Einreiseanmeldung wird aus diesem Grund ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt - am 15. Oktober - eingeführt".

Für die erste Oktober-Hälfte gilt demnach, was derzeit Vorschrift ist: Einreisende aus Risikogebieten werden von der Quarantäne sofort befreit, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine Regelung, die aus Sicht der Luftfahrtbranche völlig ausreichend ist.

"Quarantänepflicht ist wie ein zweiter Lockdown"

Nachdem Anfang August eine Testpflicht für alle Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten, derzeit mehr als 160 Staaten weltweit, eingeführt wurde, richteten die Flughäfen Corona-Testzentren ein. Wer nach Deutschland einreiste, musste einen Covid-Test absolvieren und sich bis zum Ergebnis, das nach ein bis zwei Tagen vorliegt, in häusliche Quarantäne begeben. War der Test negativ, konnte die Quarantäne beendet werden. Die Tests an den Flughäfen wurden kostenlos angeboten.

Mit der Begründung, die Strategie habe die Testlabore an ihre Grenzen gebracht und dem mehr oder weniger offen artikulierten Wunsch der Bundesregierung, Bundesbürgern Reisen in Risikogebiete zu verleiden, einigten sich Bund und Länder auf eine Neuregelung. Die kostenlosen Tests sollten wegfallen, nicht jedoch die Testpflicht. Der Test selbst wird jedoch nun erst anerkannt, wenn er mindestens fünf Tage nach Einreise erfolgt. Bis dahin gilt für jeden eine Quarantäne. Wer also aus einem Risikogebiet einreist, muss sich in jedem Fall fünf Tage isolieren, auch bei negativem Test und Symptomlosigkeit.

Die Beschlüsse der Politik wurden von der Luftfahrtbranche wütend abgelehnt und seit Wochen bekämpft. Die Quarantänepflicht würde die Reise-Nachfrage derart einbrechen lassen, dass sie einem zweiten Lockdown gleich kämen, hieß unisono von Airlines, Flughäfen und Verbänden. Das Vorhaben sei ein wirtschaftlich unverantwortlicher Schritt für die eh schon um ihr Überleben kämpfenden Luftfahtunternehmen.

Nach dpa-Informationen erhält, wer seine Angaben in dem digitalen Einreise-Portal eingibt, eine Bestätigung, die er bei einer Kontrolle - etwa am Flughafen durch die Bundespolizei - vorzeigen soll. Gleichzeitig gehen die Daten auch an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Wer seiner Verpflichtung zur Anmeldung nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld. Ausnahmeregelungen soll es weiterhin für Berufspendler und andere Reisende im sogenannten kleinen Grenzverkehr geben.

Um zu garantieren, dass alle Gesundheitsämter bis Mitte Oktober technisch in der Lage sein werden, die Daten auf einem sicheren Weg zu erhalten, soll es neben einer VPN-Tunnel-Lösung übergangsweise auch eine Möglichkeit zum Datenabruf von einem sicheren Portal der Deutschen Post geben.

