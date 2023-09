Qualitätsprobleme an Flugzeugteilen: Das sind die Gründe für das Grounding

Qualitätsprobleme an verschiedenen Flugzeugbestandteilen häufen sich in der vergangenen Zeit. Hunderte Maschinen werden in den nächsten Jahren am Boden bleiben müssen, so RTX. Die Gründe für die Groundings sind vielfältig.