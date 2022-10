Kurzmeldung Qatar passt Bordprodukt während der Fußball-WM an

Als offizielle Partnerfluggesellschaft der Fifa-Fußballweltmeisterschaft in Katar passt Qatar Airways ihr Bordprodukt an. So gibt es unter anderem spezielle Fußball-Amenity-Kits, Souvenir-Kissen und Kopfhörer. Auch die Kinder-Bordgeschenke wurden überarbeitet. Wie die Airline mitteilt, können alle Passagiere zudem kostenlos im Flug WM-Spiele live streamen.