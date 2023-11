Qatar Airways verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr

Flugzeuge von Qatar Airways am Flughafen von Doha.

Qatar Airways verzeichnet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 einen Nettogewinn in Höhe von 3,736 Milliarden Katar-Riyal (rund 960 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 113,8 Prozent, wie die Airline mitteilt.

Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg ebenfalls an und erreichte 40,126 Milliarden Katar-Riyal (rund 10,35 Milliarden Euro), was einem Plus von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Die positiven Zahlen sind auch auf eine höhere Auslastung zurückzuführen. Die Auslastung im ersten Halbjahr betrug 83,3 Prozent. Die Passagiereinnahmen stiegen um 28,5 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.

In den ersten sechs Monaten bis September beförderte Qatar Airways über 19 Millionen Passagiere – ein Anstieg von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.