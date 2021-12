Qatar Airways legt ab dem 1. Januar zusätzliche Flüge nach Zürich auf. Laut Mitteilung bietet die Airline an drei Tagen pro Woche eine zweite Verbindung pro Tag an. Damit erhöht sich die Anzahl an wöchentlichen Flügen in der Schweizer Metropole auf zehn. Grund sei die gute Buchungslage.