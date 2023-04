Kurzmeldung Qatar Airways eröffnet neue Business Lounge in Doha

Qatar Airways hat am Hamad International Airport in Doha die neue Business-Lounge mit dem Namen "The Garden" eröffnet. Das teilt die Fluggesellschaft mit. Der neue Aufenthaltsort für Premium-Passagiere der Qatar Airways verfügt über 24 Ruheräume, bietet Platz für bis zu 707 Passagiere und steht für die ersten sechs Stunden kostenlos zur Verfügung.