Kurzmeldung Qatar Airways kooperiert mit "United for Wildlife"

Qatar Airways teilt mit, von nun an offizieller Airline-Partner von "United for Wildlife" zu sein. Dabei handelt es sich um eine Initiative zur Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels und zum Schutz bedrohter Arten. Gemeinsam sollen Kampagnen durchgeführt und die Arbeit der "United for Wildlife" Regional Chapter gefördert werden.