Qatar Airways wird Erstkunde für neuen Boeing-777X-Frachter

Qatar Airways liegt mit Airbus im Clinch - nun bestellt die arabische Fluggesellschaft in großem Stil beim US-Rivalen Boeing. Die Unternehmen unterzeichneten am Montag einen Vertrag über den Kauf von bis zu 100 Maschinen.

Das Paket umfasst laut Boeing 50 Frachtversionen des neuen Großraumfliegers 777-8 sowie zwei Maschinen der aktuellen Modellserie. Zudem habe die Airline mit dem US-Konzern vorläufige Kaufvereinbarungen für 25 Mittelstreckenjets vom Typ 737-10 sowie Optionen für weitere 25 abgeschlossen.

Qatar Airways ist die erste Kundin, die das neue Boeing-Frachtflugzeug aus der Familie der 777X kauft. Der neue Vollfrachter war in der Branche schon länger erwartet worden. Die 777X ist die modernisierte und weniger sparsamere Neuauflage der Boeing 777, die dem US-Konzern sowohl als Passagierjet als auch als Frachter große Marktanteile eingebracht hat.

Bei der 777X hatte Boeing jedoch Probleme bei Entwicklung und Zulassung. Bei der Passagierversion musste der Konzern die Auslieferung des ersten Exemplars bereits auf Ende 2023 verschieben und liegt damit rund drei Jahre hinter dem ursprünglichen Plan.

Laut Listenpreisen hat der Deal ein Volumen von 34 Milliarden US-Dollar (30,3 Mrd Euro) erreichen. Allerdings sind bei Aufträgen dieser Größenordnung starke Rabatte üblich. Auch handelt es sich nur bei 34 der 777-8F um feste Kaufvereinbarungen.

Boeing 777-8F wird beladen (Illustration) © Boeing

Bisher beherrscht Boeing den Weltmarkt für große Frachtflugzeuge fast vollständig. Airbus-Chef Guillaume Faury will mit dem A350-Frachter die Dominanz des US-Konzerns in diesem Segment brechen und hat bereits erste Bestellungen eingesammelt.

Konflikt mit Airbus

Qatar-Airways-Chef Akbar Al Baker hatte vergangenen Sommer auch die Bestellung des Airbus-Frachters für möglich erklärt. Der jüngste Rechtsstreit um Lackschäden an der Passagierversion A350 hat das Verhältnis zwischen der Fluggesellschaft und Airbus jedoch vergiftet. Zwischen den Zeilen liest man das auch im Pressestatement der Airline.

"Der heutige Tag ist ein großer Tag in der sich ständig entwickelnden und starken Beziehung zwischen Qatar Airways und Boeing. Das Team von Boeing ist stets bestrebt, unsere Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen, was uns die Möglichkeit gibt, heute hier zu sein und das bedeutendste neue Frachtflugzeug seit einer Generation zu präsentieren", heißt es da.

In der Boeing 737-10 Max hat Qatar Airways einen Ersatz für die A321 Neo gefunden. © Boeing

Qatar Airways hatte zuletzt durch einen Konflikt mit dem europäischen Boeing-Erzrivalen Airbus Schlagzeilen gemacht. Dabei geht es um Mängel an der Oberfläche des Passagierjets A350, von dem Airbus bis 2025 ebenfalls eine Frachtversion auf den Markt bringen will.

Die Fluggesellschaft hatte im Dezember eine Klage wegen Lackschäden bei einem Gericht in London eingereicht, daraufhin kündigte Airbus dem wichtigen Kunden einen Auftrag für seinen aktuell schwer verfügbaren neuen Jet A321 Neo.

Die nun bestellten Boeing 737 Max in der größten Variante sind offenbar der Ersatz. Die Bestellung ist aber nicht nur deswegen ein Rückschlag für den europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus, der im vergangenen Sommer eine Cargo-Version seines A350 lanciert hatte.

Meilenstein für Boeing

Für den krisengeschüttelten Boeing-Konzern ist die Auftragspremiere des mit Spannung erwarteten Fliegers dagegen ein Meilenstein. Zudem erholt sich das Geschäft mit der 737 Max immer mehr, die nach zwei verheerenden Abstürzen 20 Monate lang mit Startverboten belegt war. Boeings Aktien stiegen am Montag zeitweise um knapp fünf Prozent.

Wegen Problemen mit dem Langstreckenflieger 787 Dreamliner verbuchte der Konzern im letzten Quartal 2021 Einmalkosten von 3,8 Milliarden Dollar. Das führte zu einem Quartalsverlust von 4,1 Milliarden Dollar, über das gesamte Jahr machte Boeing einen Verlust von 4,2 Milliarden Dollar.

Der Großauftrag mit Boeing wurde am Montag im Rahmen eines Besuchs des Staatsoberhaupts von Qatar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, feierlich im Weißen Haus in Washington verkündet. US-Präsident Joe Biden kam zwar nicht zur Vertragsunterzeichnung, doch Handelsministerin Gina M. Raimondo pries in einer Pressemitteilung die florierenden Geschäftsbeziehungen zwischen den Ländern und sprach von einem "Deal mit historischer Bedeutung". Es sei die am finanziellen Volumen gemessen größte Kaufabsichtserklärung, die Boeing je von einem Kunden für Frachtflugzeuge erhalten habe.