Qatar Airways fliegt wieder häufiger nach Deutschland

Im Juli will Qatar wieder zweimal am Tag ab Frankfurt und München und einmal täglich ab Berlin in Richtung Doha fliegen. Außerdem soll Wien fünfmal, Zürich elfmal und Genf viermal pro Woche bedient werden. Dabei kommen Boeing 787 und Airbus A350 zum Einsatz, so "Reisetopia".