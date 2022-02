Qatar Airways und Airbus – ein Streit ohne Ausweg?

Mängel an der A350-Außenhaut eskalieren zu einem öffentlichen Streit zwischen Qatar Airways und Airbus. Beide Unternehmen wollen allen Anschein nach nichts mehr miteinander zu tun haben. Was bedeutet das für die Golf-Airline und den europäischen Flugzeughersteller?

Aus Lackschäden an A350-Maschinen von Qatar Airways ist ein öffentlicher Rosenkrieg zwischen dem Golf-Carrier und dem europäischen Flugzeughersteller entstanden. Nur wozu soll das führen? Wer profitiert von dem Streit? Kann das Verhältnis zwischen den beiden Zankhähnen noch gerettet werden? Zu diesen und weiteren Fragen hat airliners.de mehrere Branchenexperten befragt.

Die Lackschäden an der Außenhaut der Airbus-A350-Maschinen von Qatar Airways haben die Airline dazu veranlasst, Airbus auf Schadensersatz in Höhe von 618 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 542 Millionen Euro) zu verklagen. Zudem hat sich die Golf-Airline gegen die geplante Frachtversion des A350 entschieden.

Airbus hat daraufhin einen Auftrag von Qatar über 50 Maschinen des Typs A321 Neo storniert. Nun ist die Golf-Airline mehr oder weniger freiwillig zur Konkurrenz Boeing abgewandert.

Der Kampf der Titanen

Um zu verstehen, wie die Auseinandersetzung so schnell eskalieren konnte, ist es wichtig, die beiden Gegner und ihre Interessen unter die Lupe zu nehmen. Akbar Al Baker ist der CEO von Qatar Airways und "ein knallharter Geschäftsmann", erklärt Professor Wouter Dewulf, Experte für Airline-Strategie an der Universität von Antwerpen, im Gespräch mit airliners.de. Al Baker sei ein Fels in der Brandung der Airline-Industrie und sehr geradlinig und entschieden, wenn es darum geht, die Interessen seiner Fluggesellschaft durchzusetzen. "Er ist Qatar Airways."

Ein Airbus A350 von Qatar Airways. © AirTeamImages.com / Alex Filippopoulos

Airbus auf der anderen Seite sei kein Deut schwächer. Vor allem die Franzosen seien hart im Verhandeln und sehr gewieft in Machtspielen. Und das, was zwischen Qatar Airways und dem Flugzeughersteller passiert, das sei nichts anderes als ein Machtkampf, so Dewulf. "Es ist ein Verhandlungsspiel, das aus dem Ruder gelaufen ist – ein Kampf der Titanen."

Ein Flugzeug wegen Lackschäden zu grounden, sei eine sehr rigorose Maßnahme, die normalerweise nur die Luftfahrtbehörden verordnen, nicht aber die Airlines. Für Airbus bedeute das vor allem schlechte Publicity und einen Kratzer im Ansehen. Abgesehen davon sei Airbus aber nicht abhängig von dem Golf-Carrier und habe deshalb ähnlich drastisch auf Qatar reagieren können: mit dem Stornieren des A321-Neo-Auftrags. "Damit haben sie bei Qatar nicht gerechnet, da haben sie Airbus total unterschätzt", erklärt Dewulf.

Ein unwürdiges und kindisches Verhalten

Der Unternehmensberater Michael Santo äußert gegenüber airliners.de, die Airbus-Reaktion auf Qatar zeuge nicht gerade von Souveränität. Vielmehr verlagere es den Prozess der Problemlösung auf ein pures Machtspiel, was beiden Unternehmen nur Steine in den Weg lege. Es sei offensichtlich, dass es ein Problem mit dem Lack gibt, aber "eigentlich ist es ein unwürdiges und beiderseitiges kindisches Verhalten", urteilt Santo, der bei der H&Z Unternehmensberatung für den Bereich Luft- und Raumfahrt zuständig ist.