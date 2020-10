Qatar Airways lässt A380 weiter am Boden

Qatar Airways lässt ihre A380-Flotte auch in den kommenden Jahren am Boden, berichtet "Simple Flying". So wolle die Airline die Maschine frühestens 2022 wieder einsetzen. Ohnehin hat der Golf-Carrier in der Vergangenheit bereits die Ausflottung des Vierstrahlers für 2024 beschlossen.