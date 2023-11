Qantas nach turbulentem Jahr von Aktionären abgestraft

Die Aktionäre von Qantas Airways haben auf der Jahreshauptversammlung mit überwältigender Mehrheit die Vergütungspläne für das Management der Airline abgelehnt. Mehr als vier Fünftel der Aktionäre, die für die Annahme des Vergütungsberichts wählten, stimmten dagegen und übertrafen damit bei Weitem die erforderlichen 25 Prozent.

Das Votum hat zwar keine unmittelbaren Folgen, sollte es sich jedoch im nächsten Jahr wiederholen, haben die Aktionäre das Recht, erneut über die Abberufung des Vorstands abzustimmen.

"Klare Botschaft"

"Dies ist offensichtlich eine sehr klare Botschaft der Aktionäre", sagte Chairman Richard Goyder auf der Hauptversammlung in Melbourne. Zuvor hatten die Aktionäre zweieinhalb Stunden lang Fragen zum Kundenservice und zu Kontroversen am Arbeitsplatz bei der Fluggesellschaft gestellt.

Jacqueline Hey, Vorsitzende des Vergütungsausschusses von Qantas, fügte hinzu: "Wir hören Ihr Feedback und verstehen Ihre Frustration; wir haben bereits einige Maßnahmen ergriffen und arbeiten an der Umsetzung weiterer Änderungen, um Ihr Vertrauen wiederherzustellen." Zu diesen Maßnahmen gehörten auch Änderungen in der Bonusstruktur, um das Kundenerlebnis stärker in den Vordergrund zu rücken, so Hey.

Skandale bei Qantas

Qantas, lange Zeit eine der angesehensten Marken Australiens, musste ihren CEO vorzeitig in den Ruhestand schicken und Goyder mit Wirkung zum Jahr 2024 entlassen. Die Wettbewerbsbehörde hatte die Fluggesellschaft im August verklagt, da die Airline nach der Wiedereröffnung der Grenzen im Jahr 2022 Tausende von Tickets verkauft hatte, obwohl die zugehörigen Flüge bereits gestrichen worden waren. Qantas verteidigt sich gegen die Klage.

Der High Court befand außerdem, dass Qantas im Jahr 2020 unrechtmäßig 1700 Mitarbeiter des Bodenpersonals entlassen hatte, um Streiks zu verhindern. Währenddessen hatte das Unternehmen hunderte Millionen Dollar an Pandemiesubventionen kassiert. Über die Strafe für Qantas ist noch nicht entschieden.

Diese Kontroversen beherrschten die Fragen der Aktionäre auf der Versammlung. Goyder und die neue CEO Vanessa Hudson entschuldigten sich wiederholt für die Mängel im Kundenservice, die sie auf die allgemeinen Störungen in der weltweiten Luftfahrtindustrie zurückführten.

Als ein Aktionär sich nach dem Timing erkundigte, als der ehemalige CEO Joyce den Großteil seiner Qantas-Aktien im Juni verkauft habe, zwei Monate bevor die Wettbewerbsbehörde ihre Klage einreichte, befahl Goyder, dass sein Mikrofon ausgeschaltet werde.

"Qantas-Vorstand zu langsam"

Dennoch überstanden die neue CEO des Unternehmens und vier Vorstandsmitglieder die Abstimmungen der Aktionäre. Der Werbeveteran Todd Sampson wurde wieder in den Vorstand gewählt. 34 Prozent der Aktionäre lehnten ihn jedoch ab. Sie stimmten gegen ihn, weil er es nicht geschafft hatte, den Imageschaden abzuwenden,

"Das überwältigende Votum von 83 Prozent gegen den Vergütungsbericht ist ein erster großer Schlag", sagte Brynn O'Brien, Geschäftsführerin des Australasian Centre for Corporate Responsibility. "Der Qantas-Vorstand war zu langsam und hat es nicht geschafft, die Bedenken der Investoren zu zerstreuen, trotz des Ausscheidens des CEO und dreier Direktoren und der späten Entscheidung von Herrn Goyder, den Vorsitz niederzulegen".