Qantas spart stärker - internationale Flüge erst ab Dezember

Der australische Flagcarrier Qantas hat weitere Sparmaßnahmen beschlossen, um die Krise zu bewältigen. So sollen die Gehälter sämtlicher Beschäftigter für zwei Jahre eingefroren und die Provisionen für internationale Ticketverkäufe drastisch abgesenkt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Sydney mitteilte. Einem Teil der Crews für die Fernflüge will Qantas Abfindungen anbieten. 8500 Jobs hat die Airline bereits gestrichen.

Qantas hatte erst kürzlich mitgeteilt, internationale Flüge erst im Dezember wieder aufzunehmen, nachdem das australische Impfprogramm langsamer vorangekommen ist als zunächst angenommen. Beim wichtigen Inlandsverkehr hat vor allem die private Nachfrage dazu geführt, dass im laufenden Quartal bereits wieder 95 Prozent der Vorkrisen-Kapazität erreicht werde, wie Qantas-Chef Alan Joyce berichtete.

Auch die wieder aufgenommenen Flüge nach Neuseeland minderten die Kosten. Im laufenden Geschäftsjahr werde die Gesellschaft einen Verlust vor Steuern von rund zwei Milliarden Australischen Dollar (rund 1,27 Milliarden Euro) ausweisen.