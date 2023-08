Qantas plant Sonderbemalung in Anerkennung der indigenen Bevölkerung

Qantas kündigte an, einige ihrer Flugzeuge mit einer speziellen Aufschrift zu versehen. Damit will die Airline die Anerkennung der Aborigines und der Torres-Strait-Inseln in der australischen Verfassung unterstützen und sich an der kontroversen Debatte über die Rechte indigener Völker beteiligen.

Die Australier werden noch in diesem Jahr in einem Referendum darüber abstimmen, ob sie eine Verfassungsänderung befürworten. Diese sieht eine "Stimme für das Parlament" vor, einen Ausschuss für indigene Völker, der das Parlament in Angelegenheiten, die die First Nations betreffen, beraten soll.

Meinungsumfragen zufolge hat die Unterstützung für diesen Vorschlag in den letzten Monaten abgenommen.

Drei Flugzeuge sollen "Yes23" tragen

Die nationale Fluggesellschaft kündigte an, drei Flugzeuge mit einem "Yes23"-Logo zu versehen, um die Australier aufzufordern, beim Referendum mit "Ja" zu stimmen: eine Qantas Boeing 737, eine Qantas Link Dash-8-Turboprop und ein Jetstar Airbus A320.

"Wir unterstützen die 'Yes23'-Kampagne, weil wir glauben, dass eine offizielle Stimme gegenüber der Regierung dazu beitragen wird, die Lücke für die First Nations in wichtigen Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung zu schließen", sagte Alan Joyce, CEO der Qantas Group, auf einer Pressekonferenz zur Enthüllung des neuen Anstrichs.

Premierminister Anthony Albanese sagte, das Referendum gebe jedem Australier die Möglichkeit, "Respekt zu zeigen, unsere Nation als Ganzes zu erheben und der Welt die Botschaft zu senden, dass wir eine selbstbewusste, reife Nation sind".

"Australien redet schon sehr lange über dieses Thema und deshalb ist es absolut an der Zeit, dass wir Ja sagen", sagte er bei der Veranstaltung.

Indigene Bevölkerung in der Verfassung nicht erwähnt

Australiens indigene Bevölkerung wird in der Verfassung nicht erwähnt. Sie machen etwa 3,2 Prozent der knapp 26 Millionen Einwohner aus und liegen in den meisten sozioökonomischen Indikatoren unter dem nationalen Durchschnitt.

Die Befürworter des Referendums argumentieren, dass ein "Ja" die angespannten Beziehungen zu den Aborigines verbessern und "die Nation einen" würde, während die Gegner argumentieren, dass das Referendum den Aborigines zu viel Macht einräumen würde.

Zusätzlich zur "Yes"-Bemalung wird Qantas die "Yes23"-Kampagnenteams mit Reisen unterstützen, damit sie im Vorfeld des Referendums mit regionalen und abgelegenen Australiern in Kontakt treten können, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.