Qantas kündigt Zeitplan für "Project Sunrise" an

Qantas hält am ihren geplanten Ultralangstreckenprojekt fest. CEO Alan Joyce will das Project Sunrise innerhalb des nächsten Jahres starten, berichtet "Simple Flying". Qantas will mit modifizierten Airbus A350-1000 Nonstop-Flüge von der australischen Ostküste nach New York, Rio de Janeiro, Frankfurt, Kapstadt und London auflegen.