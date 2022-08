Qantas sieht "existenzielle" Corona-Krise als überwunden an

Qantas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von umgerechnet 1,29 Milliarden Euro eingeflogen. Dennoch schaut die australische Airline optimistisch in die Zukunft. Die existenzielle Krise sei vorbei. In "Down Under" denkt man sogar schon wieder an neue Flugzuge.