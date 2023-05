Qantas erwartet Rekordgewinn dank starker Reisenachfrage

Qantas rechnet wegen der starken Reisenachfrage in diesem Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn. "Immer mehr Abschnitte der Lieferkette in der Luftfahrt kehren zur Normalität zurück, was bedeutet, dass wir einige der Maschinen und Besatzungen, die wir in Reserve gehalten haben, wieder in den Flugplan aufnehmen", teilte Konzernchef Alan Joyce am Montag mit.

Zusammen mit den niedrigeren Treibstoffpreisen trage dies dazu bei, den Druck auf die Flugpreise zu verringern. Die Fluglinie mit dem Känguru am Heck erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen bereinigten Gewinn vor Steuern zwischen 2,43 und 2,48 Milliarden australische Dollar (zwischen 1,49 bis 1,52 Milliarden Euro) verglichen mit einem Verlust von 1,86 Milliarden australischen Dollar im Vorjahr.

Qantas rechnet damit, dass die Inlandskapazität bis zum Ende der zweiten Jahreshälfte über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegen wird und die internationale Kapazität auf mehr als 80 Prozent zurückkehrt.

Die besser als erwartete Prognose verärgerte die Transport Workers Union (TWU), die sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Qantas über die Entlassung von fast 1700 Bodenmitarbeitern auf dem Höhepunkt der Pandemie befindet.

Die Gewerkschaft kritisierte auch ein überarbeitetes Aktienrückkaufprogramm und forderte die Fluggesellschaft auf, die während der Pandemie erhaltenen Sozialleistungen einzufrieren.

"Die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen Dollar ist ein Schlag in die Magengrube der unrechtmäßig entlassenen Beschäftigten, denen gesagt wurde, dass ihre Arbeitsplätze geopfert wurden, um diese Summe einzusparen", sagte TWU-Nationalsekretär Michael Kaine.

Die Finanzchefin der Qantas Group, Vanessa Hudson, hatte zuvor erklärt, dass die Hälfte der 850 Millionen AUD, die sie als "JobKeeper"-Zuschuss erhalten habe, direkt an die Belegschaft gegangen sei.