Qantas: Ehemaliger CEO erhielt Gehaltserhöhung von 900 Prozent

Qantas sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal aufgrund einer exorbitanten Gehaltserhöhung für ihren ehemaligen CEO Alan Joyce. Laut dem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht des Unternehmens erhielt Joyce eine massive Gehaltssteigerung von 872 Prozent bei seinem Ausscheiden und strich somit satte 21,4 Millionen Australische Dollar (rund 12,9 Millionen Euro) im laufenden Geschäftsjahr ein.

Der Großteil von Joyces Vergütung entfiel auf langfristige Anreize in Form von Aktien, die er nach einer festgelegten Sperrfrist bar einlösen konnte. Die Gesamtvergütung für das vergangene Jahr belief sich auf 2,3 Millionen australische Dollar (AUD). Allerdings wurde ein Teil seines kurzfristigen Bonus um 20 Prozent gekürzt und bis zum Abschluss von zwei laufenden Gerichtsverfahren zurückgehalten, die nicht nur zu hohen Geldstrafen für die Airline führen könnten, sondern auch ihren Ruf weiter in Gefahr bringen.

Qantas hat außerdem die Möglichkeit, 8,4 Millionen AUD an Aktienboni zurückzufordern, die Joyce in diesem Jahr erhalten hat, aber noch nicht verkauft wurden. Zusätzlich könnten noch nicht fällige Aktienprämien im Wert von sechs Millionen AUD eingefordert werden.

Diese außergewöhnliche Gehaltserhöhung spiegelt die anderthalb Jahrzehnte wider, in denen Joyce an der Spitze des Unternehmens stand und den Luftverkehr in Australien dominierte. Qantas konnte bis Juni Rekordgewinne verzeichnen, musste aber mit öffentlicher Empörung über gestrichene Flüge und Unruhen unter den Mitarbeitern aufgrund von Entlassungen während der Covid-bedingten Grenzschließungen kämpfen.

Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde klagt gegen Qantas

Die Fluglinie sieht sich außerdem einer Klage der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde gegenüber, die Qantas vorwirft, gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen zu haben, indem sie Tickets für Tausende von Flügen verkauft hat, die bereits im Jahr 2022 gestrichen wurden. Qantas prüft derzeit die Klage.

Das Oberste Gericht erklärte kürzlich die Kündigungen von 1700 Bodenmitarbeitern im Jahr 2020 für unrechtmäßig. Nun muss sich Qantas erneut an das Bundesgericht wenden, um die Strafen und Entschädigungen festzulegen, die das Unternehmen den betroffenen Arbeitern zahlen muss.

Im Jahresbericht betonte Vorstandsvorsitzender Richard Goyder, dass Joyce offen zugegeben habe, dass es im Rahmen der Covid-Wiedereröffnung Maßnahmen gegeben habe, die besser hätten gehandhabt werden können, und dass er Schritte unternommen habe, um dies zu ändern. Die Zukunft wird zeigen, wie sich diese jüngsten Entwicklungen auf den Ruf von Qantas auswirken werden.

Goyder selbst hat sich derweil geweigert zurückzutreten, obwohl immer mehr Investoren seinen Rücktritt fordern sollen, wie ABC News berichtete. In seinem ersten Interview seit den Anschuldigungen durch die Wettbewerbsbehörde des Landes Ende August sagte der CEO, er habe Vertrauen in den Qantas-Vorstand und die großen Investoren wollten, dass er im Amt bleibe.