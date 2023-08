Qantas und Air New Zealand mit deutlichen Gewinnsprüngen

Qantas Airways und ihre tasmanische Rivalin Air New Zealand haben dank der Rückkehr einer robusten Reisenachfrage nach der Pandemie enorme Gewinne verbucht.

Seit der Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen und Grenzschließungen in beiden Ländern im vergangenen Jahr boomt der Luftverkehr. Dies hat zusammen mit einem Mangel an Flugzeugen, Ersatzteilen und Arbeitskräften zu einem Anstieg der Flugpreise geführt, der im Dezemberquartal seinen Höhepunkt erreichte.

Qantas gab für das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr einen bereinigten Jahresgewinn vor Steuern von 2,47 Milliarden australischen Dollar (rund 1,47 Milliarden Euro) bekannt, nach einem Verlust von 1,86 Milliarden australischen Dollar (rund 1,11 Milliarden Euro) im Vorjahr.

Das Unternehmen gab außerdem die Bestellung von 24 neuen Großraumflugzeugen bekannt, die den letzten Teil des Flottenerneuerungsprogramms darstellen.

"Dies ist ein bemerkenswerter Turnaround, der drei Jahre gedauert hat und hart war", sagte Alan Joyce, CEO der Qantas Group, auf einer Pressekonferenz. "Von elf Wochen kurz vor der Insolvenz über eine schwierige Rückkehr zum Flugbetrieb in der gesamten Branche bis hin zur Rückkehr zu einer führenden operativen Leistung im Inland."

Qantas kündigte an, dass die Inlandskapazität im gesamten Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich über dem Vorkrisenniveau liegen werde. Der Gewinn wurde durch den Abschluss des milliardenschweren Sanierungsprogramms der Gruppe unterstützt, das 2020 als Folge der Corona-Pandemie gestartet wurde.

Air New Zealand kündigte ebenfalls eine starke Kundennachfrage für das Geschäftsjahr 2024 an, nachdem das Unternehmen einen starken Jahresgewinn verbuchen konnte, der durch eine Erholung des Reiseverkehrs unterstützt wurde.

"Nach der Wiederherstellung ihres internationalen Netzwerks hat die Fluggesellschaft die größte Rekrutierungskampagne ihrer Geschichte durchgeführt und alle Flugzeuge wieder in Betrieb genommen", so Air New Zealand in einer Mitteilung.

"Die Zukunft von Qantas hat nie besser ausgesehen"

Die Ergebnisse von Qantas übertrafen die Mitte der Gewinnprognose von 2,43 bis 2,48 Milliarden australischen Dollar und lagen fast 850 Millionen australische Dollar über dem Rekord von 1,60 Milliarden australischen Dollar im Jahr 2018. Analysten hatten laut "Refinitiv Eikon" mit einem Gewinn von 2,45 Milliarden australischen Dollar (rund 1,46 Milliarden Euro) gerechnet.

Qantas kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen australischen Dollar (rund 297,12 Millionen Euro) an. Das Unternehmen kündigte jedoch keine Schlussdividende an und setzte damit den Trend der Nichtausschüttung in den letzten drei Jahren fort.

Qantas CEO Joyce sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Nachfrage nach Reisen derzeit sehr robust sei. Trotz des Drucks auf die Lebenshaltungskosten zeigten Umfragen, dass die Menschen in den nächsten sechs Monaten mehr für Reisen und weniger für Haushaltswaren, Renovierungen und sogar Alkohol ausgeben wollten, sagte er.

"Mit einer starken Leistung im gesamten Unternehmen, einem robusten Ausblick, einem Nettoverschuldungsgrad von nur 0,6 und einer Gesamtliquidität von rund zehn Milliarden US-Dollar waren die Kreditkennzahlen und Faktoren, die das Kreditprofil des Unternehmens stützen, noch nie so gut wie heute", sagte Ian Chitterer, Vice President bei Moody's Investors Service.

Dies ist die letzte Ergebnisveröffentlichung von Joyce, der im November den Weg für die neue CEO Vanessa Hudson freimacht, die erste Frau an der Spitze der hundertjährigen Fluggesellschaft.

Joyce, mit 15 Jahren im Amt einer der dienstältesten CEOs eines großen australischen Unternehmens, wurde für die Reputationskrise kritisiert, die die Fluggesellschaft während der Pandemie durch Verspätungen, Annullierungen, verlorenes Gepäck und Personalprobleme erlitt.

"Es ist ein bittersüßer Moment", sagte Joyce zu Journalisten. "Die Zukunft von Qantas hat nie besser ausgesehen, und darauf bin ich sehr stolz", fügte er hinzu.