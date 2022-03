Putin will ausländisch registrierte Flugzeuge russisch eintragen

Russische Flugzeuge mit Bermuda-Registrierung haben keine offizielle Lufttüchtigkeit mehr. Das betrifft einen Großteil der russischen Flotten. Russlands Präsident Wladimir Putin will die Folgen abfedern. Derweil verlässt der Aeroflot-Vizechef das Land.

Russische Fluggesellschaften sollen ihre geleasten ausländischen Maschinen in Russland registrieren. Damit können das Staatsunternehmen Aeroflot und andere Firmen die Maschinen trotz eines Entzugs der Lufttüchtigkeit der im Ausland registrierten Maschinen weiter auf Inlandsstrecken einsetzen.

Präsident Wladimir Putin unterzeichnete einen entsprechenden Erlass, der zudem die Ausstellung inländischer Lufttüchtigkeitsbescheinigungen erlaubt, wie die Agentur Tass am Montag meldete. Mit den Maßnahmen reagiert der Kreml auf westliche Sanktionen gegen die russische Luftfahrtbranche und will zugleich weiter Inlandsflüge ermöglichen.

Die Luftaufsichtsbehörde der Karibikinsel Bermuda hatte allen dort registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt. In dem britischen Überseegebiet ist ein Großteil aller Flugzeuge russischer Fluggesellschaften zugelassen, erkennbar an den Abkürzungen "VP-" und "VQ-" in den Kennzeichen der Maschinen.

Laut Flugzeugdatenbank CH-Aviation werden aktuell rund 720 Verkehrsflugzeuge russischer Betreiber in Bermuda geführt. Zum Vergleich: Verkehrsflugzeuge ziviler Betreiber gibt es mit russischer "RA-" Registrierung gerade einmal rund 290. Dabei handelt es sich vor allem um Regionalflugzeuge russischer Bauart. Die Auslands-Registrierungen auf Bermuda oder Irland betreffen alle größeren Fluggesellschaften in Russland.

Schon vor Jahren hatte die russische Zivilluftfahrtbehörde Rosaviatsia die russischen Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flugzeuge in das nationale Register umschreiben zu lassen und russische Lufttüchtigkeitszeugnisse zu beantragen. Das ist aber nicht immer einfach möglich gewesen, weil westliche Leasinggeber einer Registrierung in Russland vielfach skeptisch gegenüberstanden.

Leasingrückgaben sollen vom Staat genehmigt werden

Der neuerliche Aufruf zur Umregistrierung in das russische Register kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Moskau angeblich sogar die Enteignung von Flugzeugen in ausländischem Besitz erwägt. Leasingverträge europäischer Leasinggeber mit russischen Airlines müssen laut den EU-Sanktionen bis Ende März aufgekündigt werden.

Die russische Regierung hat nun bereits ein Gesetz ausgearbeitet, wonach russische Luftfahrtunternehmen ihre Flugzeuge nicht an Leasinggeber zurückgeben müssen, wenn diese aus Ländern kommen, die als "russlandfeindlich" gelten. Leasinggeber müssen also um ihre Besitztümer bangen.

Trotz des Präsidentenerlasses dürfte es angesichts der Sanktionen immer schwieriger für Russland werden, den zivilen Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. So hat die EU angeordnet, dass Russland keine Passagiermaschinen und Ersatzteile erhalten darf. Die Maschinen dürfen zudem nicht mehr gewartet und versichert werden. Leasingverträge mit russischen Fluggesellschaften müssen bis Ende März aufgekündigt werden. Auch das dürfte Aeroflot hart treffen. Das Staatsunternehmen setzt fast ausschließlich auf Flugzeuge von Airbus und Boeing.

EU-Sanktionen gegen Russland treffen die Branche. © Adobe Stock / mhp Serie Russland-Sanktionen Rechtsanwältin Nina Naske erläutert die Folgen der EU-Sanktionen gegen Russland für die Luftfahrt. 5 Artikel 33 Minuten Zur Serie

Aeroflot-Vizechef kündigt und verlässt Russland

Der russische Angriff auf die Ukraine sorgt im russischen Luftverkehr derweil auch für personelle Turbulenzen. Am Samstag verkündete der Vizechef der Aeroflot, Andrej Panow, seinen Ausstieg und deutete einen Zusammenhang zum Ukraine-Krieg an. "Wir sind aus Russland ausgereist. Ich habe Aeroflot verlassen. Das alte Leben ist beendet", schrieb Panow bei Facebook. Er war seit 2018 als stellvertretender Generaldirektor für Strategie, Service und Marketing des Staatsunternehmens zuständig.

Nachfolger wird der bisherige Chef der Aeroflot-Tochter Rossija, Sergej Alexandrowski, wie die Agentur Interfax meldete. Zuvor war bereits Andrej Kalmykow zurückgetreten, der Chef der Billigfluglinie Pobeda, die ebenfalls zum Aeroflot-Konzern gehört.

Aeroflot-Vorstandschef Michail Polubojarinow war persönlich von der EU mit Sanktionen belegt worden. Über das Schicksal von Panows bisherigem Vorgesetzten Polubojarinow gibt es unterschiedliche Angaben. Die Wirtschaftszeitung "RBK" hatte berichtet, der Aeroflot-Chef sei zurückgetreten. Das wurde der Agentur Interfax in Luftfahrtkreisen bestätigt. Spekuliert wurde, dass er Vizechef der russischen Post werden könnte.