Provinz Québec erwartet profitablen Ausstieg aus A220-Programm

Die kanadische Provinz Québec, die zu 25 Prozent am Flugzeugprogramm des Airbus A220 beteiligt ist, geht davon aus, 2030 wahrscheinlich mit einem Profit aussteigen zu können. Aktuell hat der Hersteller Airbus jedoch Probleme mit den Kosten der A220-Flugzeugteile.

Ein Airbus A220 in Werksbemalung im Flug.

Der Wirtschaftsminister der kanadischen Provinz Québec hat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, er rechne damit, schwarze Zahlen zu schreiben, wenn er seine Minderheitsbeteiligung am derzeit defizitären Airbus-Schmalrumpfprogramm A220 bis zum Ende des Jahrzehnts aufgibt.

Québec hält einen Anteil von 25 Prozent an dem Flugzeugprogramm. Airbus kämpft, die Kosten für die Teile der Maschine unter Kontrolle zu halten. Der europäische Flugzeughersteller hat zudem Verzögerungen bei der Produktionssteigerung hinnehmen müssen. Eigentlich wollte Airbus bis 2026 14 der Flugzeuge pro Monat ausliefern.

Wirtschaftsminister Pierre Fitzgibbon sagte, dass das Programm, das 2025 die Gewinnschwelle erreichen sollte, zwölf bis 18 Monate später soweit sein dürfte. Der Airbus A220, der je nach Modell über 110 oder 130 Sitzplätze verfügt, wird sowohl in Mobile (Alabama) als auch in Mirabel (Québec) hergestellt.

Eine A220 der Air Baltic. © AirTeamImages.com / Loredana Cioclei

Luftfahrt ist Schlüsselindustrie

Die Luft- und Raumfahrt ist eine Schlüsselindustrie für das mehrheitlich französischsprachige Québec. Im Jahr 2022 investierte Québec 300 Millionen Dollar (rund 275,05 Millionen Euro) in das Programm, nachdem es dem originalen Flugzeughersteller Bombardier im Jahr 2016 eine Finanzspritze in Höhe von einer Milliarde Dollar gewährt hatte. Die im vergangenen Jahr getroffene Vereinbarung würde es der Provinz ermöglichen, bis zur Übernahme durch Airbus im Jahr 2030 an dem Geschäft beteiligt zu bleiben.

"Ich denke, wir werden mindestens unser gesamtes Geld zurückbekommen, wenn nicht sogar mehr", sagte Fitzgibbon in einem Interview. "Aber die Idee ist, dass wir kein Geld verlieren werden."

Airbus hat angekündigt, die Produktion in Mirabel auf zehn A220 pro Monat zu erhöhen, während in Mobile vier Flugzeuge pro Monat hergestellt werden sollen. Der Flugzeughersteller hat die Produktionslinie in Mobile für US-Kunden eingerichtet, um einen Handelsstreit mit Boeing zu vermeiden, als Airbus das Flugzeugprogramm 2018 vom kanadischen Unternehmen Bombardier übernahm.

Fitzgibbon sagte, Mirabel könne A220-Jets produzieren, egal welcher Kunde sie kaufe, wenn Mobile ausgelastet sei. "Jeder Überschuss, egal wohin das Flugzeug verkauft wird, wird in Mirabel produziert."