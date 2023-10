Prognose sieht Bedarf für 8500 neue Business Jets in zehn Jahren

Eine Prognose von Honeywell Aerospace sagt eine stark wachsende Nachfrage nach neuen Business Jets in den nächsten zehn Jahren voraus. Allein in diesem Jahr werden 730 Auslieferungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar und ein Wachstum von zehn Prozent für 2024 erwartet.

Laut dem 32. jährlichen Global Business Aviation Outlook von Honeywell Aerospace liegt der Bedarf für Business Jets in den nächsten zehn Jahren bei bis zu 8500 neuer Flugzeuge. Die Auslieferungen hätten einen Wert von 278 Milliarden US-Dollar (rund 264 Milliarden Euro). Das berichtet "AIN Online".

Die Ergebnisse dieser Prognose wurden im Vorfeld der diesjährigen NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) veröffentlicht. Der Ausblick sieht für dieses Jahr 730 Auslieferungen von Business Jets im Wert von 23 Milliarden US-Dollar vor. Für 2024 wird ein Anstieg der Auslieferungen um zehn Prozent erwartet.

Die Zehn-Jahres-Prognose von Honeywell Aerospace geht davon aus, dass es bis 2031 jedes Jahr mehr als 800 Auslieferungen geben wird. Dies würde bedeuten, dass die Branche erneut die 900er-Marke überschreiten könnte.

Aufschwung in der Branche erwartet

Heath Patrick, Präsident der US-Aftermarket-Division von Honeywell Aerospace, betont, dass sich die Branche im Aufschwung befindet. Die Betreiber seien zuversichtlich und planten, ihre Flotten schneller als je zuvor in den letzten zehn Jahren zu erweitern.

Patrick verweist auf die Pläne von Fractional-Ownership-Betreibern, ihre Flotten um mehrere hundert Flugzeuge aufzustocken. Dies bedeute das dritte Jahr in Folge Wachstum in diesem Sektor. Zudem steige die Nachfrage von neuen Nutzern in der Geschäftsluftfahrt um 500 Flugzeuge und sechs Prozent mehr Flüge in den nächsten zehn Jahren.

Die jährliche Umfrage von Honeywell Aerospace unter Betreibern, auf der die Prognose teilweise basiert, zeigt, dass die Fünfjahrespläne für den Kauf neuer Geschäftsflugzeuge im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte gestiegen sind. Damit übertreffen sie das Niveau vor der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2019. Dies entspricht fast 20 Prozent der in Betrieb befindlichen Flotte.