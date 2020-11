Fluglotsenstreik legt griechischen Luftverkehr zwei Tage lahm

Wegen Fluglotsenstreiks wird es in den kommenden zwei Tagen zu Problemen im Flugverkehr in Griechenland kommen. Am Mittwoch müssen zahlreiche Flüge zeitlich versetzt stattfinden. Am Donnerstag werden dann alle Flüge ausfallen. Reisende sollen sich an ihre Airline wenden.