Problem mit Komponenten: Boeing stoppt 737-Max-Auslieferungen

Boeing hat die Auslieferung einiger Maschinen vom Typ 737 Max gestoppt. Der US-Flugzeughersteller hat mit einem neuen Qualitätsproblem beim Flugzeugteilehersteller Spirit Aerosystems zu kämpfen, das bis ins Jahr 2019 zurückreichen könnte, teilte Boeing am Donnerstag mit.

Das Problem werde wahrscheinlich eine "signifikante" Anzahl von nicht ausgelieferten 737-Max-Flugzeugen betreffen, sowohl in der Produktion als auch im Lager, und könnte in naher Zukunft zu einer geringeren Zahl an Auslieferungen führen, so das Unternehmen.

Luftsicherheit nicht gefährdet

Das Problem, das einen Teil der 737-Max-Familie betrifft, darunter die Flugzeuge Max 7, Max 8 und Max 8200 sowie das auf der 737 NG basierende Seeüberwachungsflugzeug P-8 Poseidon, gefährdet nicht die Flugsicherheit; die betroffenen Flugzeuge können somit weiter betrieben werden, so Boeing.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) erklärte, Boeings Einschätzung, dass es kein unmittelbares Sicherheitsproblem gebe, "auf der Grundlage der von Boeing vorgelegten Fakten und Daten" bestätigt zu haben und alle betroffenen Flugzeuge vor der Auslieferung prüfen zu werden.

Boeing 737 MAX-9 © AirTeamImages.com / Matthieu Douhaire

Bei dem Problem handelt es sich um zwei von Spirit gefertigte Verbindungsstücke zwischen dem hinteren Rumpf und dem Seitenleitwerk, die vor ihrer Lieferung an Boeing nicht korrekt an der Rumpfstruktur angebracht worden sind. Bestimmte Versionen des Flugzeugs, wie zum Beispiel die Max 9, verwenden Teile anderer Hersteller, welche korrekt eingebaut worden sind.

Problem könnte bis 2019 zurückreichen

Boeing wurde am Mittwoch offiziell von Spirit über das Problem informiert. Es ist jedoch anzunehmen, dass das Problem bis ins Jahr 2019 zurückreicht – Boeing ermittle noch, wie viele Flugzeuge betroffen sind, teilt der Flugzeughersteller mit.

Der Flugzeugbauer lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob das Problem das Unternehmen dazu zwingen wird, die Pläne zur Steigerung der 737-Produktion in diesem Jahr zurückzustellen. Mindestens 400 Flugzeuge der 737-Max-Familie wollte Boeing im Jahr 2023 auszuliefern. Für das erste Quartal kündigte Boeing die Auslieferung von 111 Maschinen der Max-Familie an und setzte sich zum Ziel, die monatliche Produktionsrate bis Juni von 31 auf 38 zu erhöhen.

"Wir haben die FAA über das Problem informiert und arbeiten daran, Inspektionen durchzuführen und die nicht konformen Teile zu ersetzen, wo dies notwendig ist", so Boeing. "Wir bedauern die Auswirkungen, die dieses Problem auf die betroffenen Kunden haben wird, und sind mit ihnen in Bezug auf ihren Lieferplan in Kontakt."

United Airlines teilte am späten Donnerstag nach Gesprächen mit Boeing mit, dass "wir zum jetzigen Zeitpunkt keine signifikanten Auswirkungen auf unsere Kapazitätspläne für diesen Sommer oder den Rest des Jahres erwarten."

Spirit arbeitet an Reparatur

Spirit äußerte, man arbeite an der Entwicklung einer Inspektion und Reparatur für die betroffenen Maschinen. Beamte sagten, dass die FAA wahrscheinlich eine Lufttüchtigkeitsanweisung herausgeben werde, die ein Inspektions- und Reparatursystem vorschriebe.

Die FAA nahm Boeing seit zwei tödlichen Flugzeugabstürzen in den Jahren 2018 und 2019 genau unter die Lupe und inspiziert weiterhin jede 737-Max- und 787-Maschine, bevor ein Lufttüchtigkeitszeugnis ausgestellt und zur Auslieferung freigegeben wird. Normalerweise delegiert die FAA die Befugnis zur Ausstellung von Flugscheinen an den Hersteller.