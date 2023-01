Kurzmeldung Privatjet-Konzern Vista Global investiert in Schweizer Flugtaxi-Start-up

Der Business-Aviation-Anbieter Vista investiert in das Schweizer Start-up Dufour Aerospace. Das Unternehmen will hybridelektrische Flugtaxis auf den Markt bringen. Ob Vista Global, zu der neben Vistajet auch die Air Hamburg gehört, neben zum Investment auch Dufour-Fluggeräte einsetzen will, wird laut "Futureflight" nicht genannt.