Privatjet-Anbieter Globe Air profitiert von Corona-Krise

Der Privatjet-Anbieter Globe Air profitiert von der Angst vor dem Corona-Virus. In den letzten drei Wochen habe man in 27 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr verzeichnet, teilte die Airline mit. Zur Begründung hieß es, dass man beim Fliegen mit einer kommerziellen Fluglinie ungefähr 700 "Touchpoints" mit fremden Personen ausgesetzt sei, wohingegen in der Geschäftsluftfahrt eine um dreißig Mal geringere Chance der Infektion bestehe.