Privatisierungsverfahren für Ita Airways startet

Italiens Regierung gibt grünes Licht für Privatisierung der Ita Airways. Lufthansa und der Reedereikonzern MSC können somit die Mehrheit an Airline übernehmen. Aber es gibt noch andere Interessenten für eine Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin.

Im Privatisierungsverfahren für Italiens staatliche Fluggesellschaft Ita Airways sucht die Regierung nun offiziell nach einem Käufer. Im Ministerrat sei ein Dekret vorgestellt worden, mit dem die Suche nach einem Partner eingeleitet werde, sagte Italiens Finanzminister Daniele Franco am Freitag.

Für Lufthansa und den italienischen Reedereikonzern MSC ist damit der Weg frei für die Mehrheitsübernahme der staatlichen italienischen Fluggesellschaft Ita Airways.

Als Alitalia-Nachfolgerin hat Ita wichtige Start- und Landerechte an den Flughäfen Rom-Fiumicino und in Mailand. Franco zufolge will die Regierung bei einem Verkauf zunächst einen kleinen Anteil behalten, der später veräußert werden könnte.

Man werde "die üblichen Verfahren verfolgen", entweder ein Bieterverfahren oder einen direkten Verkauf. Ita ging im Oktober als Nachfolgerin der insolventen Traditionsgesellschaft Alitalia offiziell an den Start.

Lufthansa und MSC stehen bereit

Lufthansa und MSC hatten Ende Januar ihr Interesse erklärt, die Mehrheit an Ita Airways zu erwerben. Die italienische Regierung soll eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten.

MSC-Gründer Gianluigi Aponte betonte wenige Tage später, die Mehrheit an der Gesellschaft haben zu wollen, während Lufthansa etwa als Geschäftspartner einsteigen könnte.

Die Zeitung "La Repubblica" berichtete am Freitag, dass auch die US-Gesellschaft Delta Air Lines ins Rennen eingestiegen ist. Dank des Dekrets werden die Interessenten dem Blatt zufolge einen Einblick in die Ita-Finanzen erhalten können.

Ita Airways - ehemals Alitalia - befindet sich aktuell zu 100 Prozent im Besitz des italienischen Staates. Rom war 2017 bei Alitalia eingestiegen, fand jedoch lange Zeit keinen Investor für die Fluggesellschaft. Durch die Corona-Pandemie verschärfte sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens noch.

Wert bis zu 1,4 Milliarden Euro

Aus Finanzkreisen hieß es am Freitag, der Wert von Ita Airways werde auf 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Die Airline hatte 2021 eine staatliche Finanzspritze in Höhe von 700 Millionen Euro bekommen. In diesem und im kommenden Jahr sollen weitere folgen, insgesamt 1,35 Milliarden Euro. 400 Millionen Euro sollen schon bis Ende März fließen.

Ita Airways war im vergangenen Oktober mit der Hälfte der Maschinen der Alitalia gestartet. Die Flotte von 52 Flugzeuge soll bis 2025 aber wieder auf 105 aufgestockt werden. Aktuell hat die Airline 2300 Beschäftigte. 2022 sollen "mindestens tausend weitere" neu eingestellt werden.