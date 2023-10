Premier Inn erwirbt Grundstück für Hotel-Neubau in Gateway Gardens

Premier Inn wird einen Standort am Flughafen Frankfurt errichten und dort selbst Bauherr sein, wie das Unternehmen bei der Immobilien-Messe Expo Real in München mitteilt. Im Business-Quartier Gateway Gardens erwarb die Hotelkette eine 1770 Quadratmeter große Fläche in der De-Saint-Exupéry-Straße.

Das neue Hotel soll Reisenden 198 Zimmer bieten. Zudem werden Gästen in der hauseigenen Tiefgarage Parkplätze zur Verfügung stehen.

Premier Inn rechnet damit, dass Ende 2024 mit dem Neubau gestartet und dieser ungefähr zwei Jahre später fertiggestellt werden kann.