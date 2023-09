Pratt & Whitney: Ryanair könnte von Triebwerksproblemen profitieren

Ryanair könnte von den Triebwerksproblemen bei Pratt & Whitney profitieren, so eine Research Note von Bernstein – besonders in Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien. Dagegen werden Airlines wie Wizz Air und Lufthansa die Auswirkungen besonders zu spüren bekommen.

Eine Ryanair-Maschine am Frankfurter Flughafen.

Gemäß einer Research Note der Analysten von Bernstein könnte Ryanair von den aktuellen Triebwerksproblemen bei Pratt & Whitney profitieren, wie "Aviation Week" berichtet. Diese Probleme erfordern eine längere Triebwerkswartung und könnten zum Grounding hunderter Flugzeugen führen.

Die Muttergesellschaft von Pratt & Whitney, RTX, hat am 11. September einen "Fleet Management"-Plan vorgestellt, um die notwendigen Reparaturen an den betroffenen PW1000G Getriebefan-Triebwerken durchzuführen.

Die Kapazitäten der Reparatur- und Wartungseinrichtungen (MROs) sind begrenzt, was zur Folge hat, dass Hunderte von Airbus-A320-Neo-Jets in den kommenden Jahren am Boden bleiben müssen.

Laut Bernstein-Analyst Alex Irving könnte Ryanair dabei als größte Nutznießerin hervorgehen. "Ihre ausgedehnte Präsenz in Mittel- und Osteuropa und in Spanien entspricht dem Heimatgebiet von Wizz Air beziehungsweise Vueling", heißt es in der Research Note. Ryanair selbst betreibt ausschließlich Maschinen des Typs Boeing 737.

Wizz Air besonders betroffen

Bei Ryanair erwartet Bernstein eine Kapazitätsreduzierung von gerade einmal einem Prozent. Easyjet, die sich stärker auf Nordeuropa konzentriert, dürften die Probleme ebenfalls nicht sonderlich stark treffen. Easyjet-Maschinen werden nicht von Pratt & Whitney-Triebwerken angetrieben.

Wizz Air hingegen wird die Auswirkungen mit am stärksten zu spüren bekommen. Die Fluggesellschaft hat 52 betroffene Flugzeuge, was 28 Prozent ihrer Flotte und 29 Prozent der Sitzplatzkapazität der Airline entspricht. Um die Auswirkungen zu mildern, hat Wizz Air bereits angekündigt, ihre Kapazität in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 um zehn Prozent zu reduzieren.

Die Lufthansa Group wird ebenfalls betroffen sein, da der Ausfall von 48 A320-Neo-Flugzeugen mit PW1100G-Triebwerken Auswirkungen auf die Kurzstreckenflüge innerhalb des Netzwerks ihrer Fluggesellschaften haben wird. Die Reduzierung der Kurzstreckenkapazität wird sich zudem auch auf die Interkontinentalverbindungen auswirken.

Der Lufthansa-Konzern hat jedoch bereits Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen abzufedern. Dazu gehören der Aufbau einer Reserve an Ersatztriebwerken, die Verlängerung der Lebensdauer älterer Flugzeuge und die kurzfristige Anmietung zusätzlicher Kapazitäten.

Insgesamt sind laut Bernstein etwa neun Prozent (in Zahlen: 377) der europäischen Schmalrumpfflugzeuge mit PW1100- oder PW1500-Triebwerken ausgerüstet – davon sind 169 von den Triebwerksproblemen betroffen. Turkish Airlines beispielsweise hat 31 betroffene Flugzeuge, was etwa elf Prozent ihrer Kapazität entspricht.