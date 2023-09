"Pratt & Whitney"-Probleme: Turkish Airlines muss Flugzeuge grounden

Die erste A321neo ACF geht an Turkish Airlines.

Turkish Airlines rechnet damit, dass bis Ende des Jahres ein Dutzend Flugzeuge aufgrund der "Pratt & Whitney"-Triebwerksprobleme aus dem Verkehr gezogen werden müssen, wie "Market Watch" berichtet.

In der Flotte der Fluggesellschaft werden 58 Maschinen der Airbus-A320-Reihe von Getriebefan-Triebwerken von Pratt & Whitney angetrieben.

Im vergangenen Monat musste Turkish Airlines bereits neun Flugzeuge am Boden belassen. Die Airline gab bekannt, dass man davon ausgehe, dass bis Ende des Jahres elf bis zwölf Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Jedoch bestehe aufgrund der Unsicherheiten in diesem Prozess die Möglichkeit, dass diese Zahl noch steigen werde.

Weniger Passagierkapazität

Turkish Airlines verfügte Ende August über eine Flotte von über 400 Flugzeugen. Obwohl die Anzahl der betroffenen Flugzeuge im Verhältnis gering erscheint, habe die Fluggesellschaft bereits aufgrund der im August stillgelegten Flugzeuge einen Verlust der Passagierkapazität erlitten, so der Airline-Sprecher. Trotzdem geht die Airline weiterhin davon aus, dass die Kapazität in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 15 bis 20 Prozent steigen wird.

Die Verhandlungen mit dem Hersteller Pratt & Whitney dauern indes noch an, da es noch Unklarheiten bezüglich der betroffenen Triebwerke und der Wartungspläne gibt.

Die Muttergesellschaft von Pratt & Whitney, RTX (ehemals Raytheon Technologies), hatte im Juli bekannt gegeben, dass der Verdacht auf kontaminiertes Metall in einigen Triebwerksteilen frühzeitige Inspektionen erforderlich mache. In den nächsten drei Jahren sollen durchschnittlich 350 Airbus-Flugzeuge pro Jahr für Triebwerksinspektionen am Boden bleiben.