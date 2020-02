Präsidentin der TU Braunschweig soll neue DLR-Chefin werden

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bekommt eine neue Chefin: Nach dpa-Informationen soll voraussichtlich die bisherige Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, Anke Kaysser-Pyzalla, den Vorstandsvorsitz übernehmen.

Anke Kaysser-Pyzalla © TU Braunschweig

Die Präsidentin der TU Braunschweig Anke Kaysser-Pyzalla wird wohl neue DLR-Chefin werden. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte auf Anfrage, dass beim DLR ein Wechsel bevorstehe. Die abschließende Wahl im Senat sei für den 18. März geplant.

Aus Ministeriumskreisen hieß es, Kaysser-Pyzalla sei eine «exzellente Wissenschaftlerin», die zugleich über umfassende Erfahrungen im Management großer Forschungseinrichtungen verfüge. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sich dafür eingesetzt, dass eine Frau Nachfolgerin der bisherigen Vorsitzenden Pascale Ehrenfreund werde.

"Ich fühle mich sehr geehrt", sagte Kaysser-Pyzalla am Donnerstag bei einer DLR-Veranstaltung in Braunschweig. Weiter könne sie sich aber nicht äußern, weil die Entscheidung beim Senat liege. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sich dafür eingesetzt, dass eine Frau Nachfolgerin der bisherigen Vorsitzenden Pascale Ehrenfreund werde. Kaysser-Pyzalla war unter anderem Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie sowie Direktorin und Geschäftsführerin des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung in Düsseldorf.

