Portugals Sozialdemokratische Partei plant vollständige Privatisierung von Tap

Portugal werde die Fluggesellschaft Tap vollständig privatisieren, wenn die oppositionelle Sozialdemokratische Partei (PSD) die vorgezogenen Wahlen im März gewinne und eine neue Regierung bilde, sagte der PSD-Vorsitzende Luis Montenegro der Nachrichtenagentur Reuters.

Experten sagen, dass die Privatisierung der Fluggesellschaft und die portugiesischen Investitionen in grüne Energie, die EU-Gelder benötigen, nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Regierung im letzten Monat zu scheitern drohen.

Montenegro sagte, die PSD habe eine klare Position: "Es geht um die vollständige Privatisierung des Kapitals von Tap, natürlich mit den Spezifikationen, die das Drehkreuz Lissabon und die wichtigsten Verbindungen zu den portugiesischsprachigen Ländern und den Vereinigten Staaten sichern".

"Wir werden das in Angriff nehmen, sobald die neue Regierung im Amt ist", sagte er in seinem ersten Interview mit einem internationalen Medium als Kandidat für das Amt des Premierministers.

Die scheidende sozialistische Regierung hatte im September dem Verkauf von mindestens 51 Prozent der Tap zugestimmt. Die Privatisierung hat bereits das Interesse von Lufthansa, Air France/KLM und dem British-Airways-Eigentümer IAG geweckt.

Montenegro warnte auch davor, dass die EU-Konjunkturprogramme in Portugal "eine niedrige Ausführungsrate" hätten und der Plan "nicht gut durchdacht" sei, da er öffentlichen Investitionen Vorrang vor privaten Unternehmen gebe.

"Wenn noch Zeit bleibt, würde ich das Konjunkturprogramm gerne so umgestalten, dass es die Wirtschaft effektiver und aktiver ankurbelt", sagte er und fügte hinzu, er befürchte, dass portugiesische Unternehmen langfristig an Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnten.

Portugal hat nach der Pandemie 2,7 Milliarden Euro an EU-Mitteln für den Wiederaufbau erhalten, muss aber die Genehmigung von Projekten, die für diese Hilfe in Frage kommen, beschleunigen, wenn es die bis 2026 zur Verfügung stehenden 22 Milliarden Euro nutzen will. Bisher wurden nur zwölf Prozent der Mittel verwendet.

Montenegro sagte, er hoffe, dass der Rücktritt von Premierminister Antonio Costa am 7. November wegen einer Untersuchung über angebliche Unregelmäßigkeiten im Umgang seiner Regierung mit "grünen" Energieprojekten keine Auswirkungen auf die Investitionen im Land haben werde. Der Vorfall unterstreiche aber auch die Notwendigkeit eines politischen Wechsels.

"Portugal hat alle Voraussetzungen, um sich im internationalen Kontext als glaubwürdiges und stabiles Land zu präsentieren, in dem es sich lohnt zu investieren", sagte er.