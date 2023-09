Portugal macht Weg frei für Tap-Übernahme

Bereits im Juli sollte die Privatisierung von Tap Air Portugal in die Wege geleitet werden, doch es kam zu Verzögerungen. Nun sind die Rahmenbedingungen regierungsseitig geklärt und der Prozess soll bald starten.

Flugzeuge der Tap stehen in Lissabon.

Die portugiesische Regierung wird nächste Woche den rechtlichen Rahmen für die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft Tap verabschieden und damit den Verkauf nach einigen Monaten Verzögerung einleiten, sagte Premierminister Antonio Costa.

Die Regierung will eine strategische Beteiligung an der Fluggesellschaft behalten, die im Rahmen eines von der EU genehmigten Rettungsplans in Höhe von 3,2 Milliarden Euro umstrukturiert wird.

Mindestens drei große internationale Fluggesellschaften British Airways und Iberia (IAG), Lufthansa sowie Air France-KLM – haben bereits ihr Interesse an Tap bekundet.

"Ich kann bestätigen, dass das Kabinett nächste Woche das Dokument verabschieden wird, das den Rahmen für die Privatisierung der Tap festlegt, um das Unternehmen und die Interessen Portugals und der Portugiesen zu schützen", sagte Costa während einer Debatte vor den Abgeordneten.

Das Kabinett tagt jeden Donnerstag, die nächste Sitzung findet am 28. September statt.

Costa sagte, die Europäische Kommission sei der Ansicht, dass Tap "den Umstrukturierungsplan erfolgreich umsetzt" und wies darauf hin, dass die 7,58 Millionen Passagiere, die das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 befördert habe – ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – bereits 96 Prozent des Verkehrsaufkommens im gleichen Zeitraum vor der Pandemie 2019 ausmachten.

Dank des starken Umsatzwachstums konnte Tap im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 23 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 202 Millionen Euro im Vorjahr erzielen.

Der Privatisierungsprozess, der ursprünglich im Juli eingeleitet werden sollte, wird mehrere Monate in Anspruch nehmen und voraussichtlich erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein.