Portugal will Tap "so bald wie möglich" privatisieren

Portugal nimmt die Privatisierung der Tap in Angriff. Die Regierung leiste aktuell Vorarbeiten, heißt es jetzt aus dem Finanzministerium. Noch ist nicht klar, welchen Anteil der portugiesische Staat abtreten will. Lufthansa gilt als ein Interessent.

Der portugiesische Staat nimmt die Privatisierung des Flag-Carriers Tap in Angriff. Die Regierung leiste Vorarbeiten, um den Prozess "so bald wie möglich" zu beginnen, sagte Finanzminister Fernando Medina am Montag bei einer Pressekonferenz in Madrid.

Angesichts der guten Geschäftsentwicklung der staatlichen Airline sei dafür jetzt ein guter Zeitpunkt. Der Markt sei auf potenzielle Investoren hin sondiert worden. Nach Einschätzung von Analysten könnte einer der drei Airline-Konzerne Lufthansa, Air France-KLM oder die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG zugreifen. Interessant seien für sie vor allem Langstreckenflüge nach Brasilien.

Tap war mit 3,2 Milliarden Euro staatlicher Finanzhilfen in der Corona-Krise gestützt worden. Die EU-Kommission genehmigte die Beihilfe unter der Auflage einer harten Sanierung. Die Flotte wurde verkleinert, mehr als 2900 Arbeitsplätze abgebaut und die Löhne um bis zu 25 Prozent gesenkt. Im dritten Quartal 2022 schrieb die Airline schwarze Zahlen. Portugals Ministerpräsidenten Antonio Costa zufolge will der Staat teilweise oder vollständig bei Tap aussteigen.

Tap, kurz für "Transportes Aéreos Portugueses", war zuletzt 2015 mehrheitlich privatisiert worden, als das Konsortium Atlantic Gateway 61 Prozent der Anteile übernahm. Eine neue Regierung wollte die Kontrolle über das Unternehmen zurückgewinnen und erwarb in den Folgejahren schrittweise die Anteile der privaten Partner. Nach der Corona-Krise hält Lissabon derzeit wieder alle Anteile an Tap.